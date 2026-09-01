Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2026 TRAGEDIA EN NUEVA YORK

Conmoción en Times Square: asesinaron a puñaladas a una vicepresidenta de Bank of America

Erin Piacenti, de 32 años, fue atacada durante un episodio que la Policía calificó como aleatorio y sin provocación. La agresora también hirió a un hombre y murió tras ser abatida por agentes.

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