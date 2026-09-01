Conmoción en Times Square: asesinaron a puñaladas a una vicepresidenta de Bank of America

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Una ejecutiva de Bank of America fue asesinada a puñaladas en pleno Times Square, uno de los puntos más concurridos de Nueva York. La víctima fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, quien se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de la entidad bancaria.
El ataque ocurrió durante la tarde de este lunes, cerca de la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida. Piacenti fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió como consecuencia de las heridas provocadas por el arma blanca.
De acuerdo con la información difundida por la Policía de Nueva York, el episodio habría comenzado cuando una mujer armada con dos cuchillos atacó a un hombre de 68 años, un turista oriundo de Rhode Island, mientras se encontraba junto a su esposa.
Luego, la agresora se dirigió hacia Piacenti y la apuñaló. La mujer, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, fue enfrentada posteriormente por efectivos policiales.
Los agentes intentaron detenerla mediante el uso de una pistola Taser, pero el procedimiento no logró frenarla. Según las autoridades, Cisneros continuó avanzando hacia los policías mientras portaba los cuchillos, por lo que los efectivos efectuaron disparos. La atacante murió posteriormente en el hospital.
Quién era Erin Piacenti
Piacenti trabajaba en Bank of America como vicepresidenta del área de selección de negocios y conflictos. Según información de su perfil profesional, se había incorporado a ese puesto en febrero de 2025.
La ejecutiva era graduada de la Universidad de Pensilvania y también había estudiado Derecho en Fordham Law School. Su muerte generó una fuerte conmoción dentro de la compañía, que difundió un mensaje de condolencias tras conocerse el desenlace.
“Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”, expresó Bank of America en un comunicado. La entidad destacó además que Piacenti era una integrante muy valorada del equipo y transmitió sus condolencias a sus familiares y seres queridos.