La Corte bonaerense y la UNLP, unidas para promover la terminación de estudios
El titular del órgano de Justicia y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la casa de altos estudios platense, dialogaron sobre el programa Fines Trayecto Secundaria para trabajadores de la Administración de Justicia.
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Gabriel Torres, y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Valeria Moreno, mantuvieron un encuentro en el que dialogaron sobre la implementación del programa Fines Trayecto Secundaria de terminación de estudios para trabajadores de la Administración de Justicia.
El programa es una iniciativa articulada entre el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) de la SCBA, la UNLP y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta cuenta con la particularidad de ofrecer un dictado de clases con docentes universitarios y un acompañamiento pedagógico especializado. La cursada, en modalidad presencial y virtual, facilita la asistencia sin interferir con responsabilidades laborales o familiares.
El proyecto representa una experiencia novedosa en el ámbito estatal, en tanto desde el IEJ se contacta a trabajadores judiciales con trayectorias educativas interrumpidas a fin que sepan sobre la existencia de una oportunidad real y posible para finalizar el ciclo formativo medio exitosamente, garantizando de esta manera su derecho a la educación y la promoción del desarrollo personal y laboral.