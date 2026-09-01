Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 COLABORACIÓN

La Corte bonaerense y la UNLP, unidas para promover la terminación de estudios

El titular del órgano de Justicia y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la casa de altos estudios platense, dialogaron sobre el programa Fines Trayecto Secundaria para trabajadores de la Administración de Justicia.

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