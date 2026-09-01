Granja Tres Arroyos: trabajadores se cruzaron a la intendenta y le reclamaron respuestas
La intendenta Fernanda Astorino se acercó a la protesta de los empleados de la planta avícola, que atraviesan una fuerte incertidumbre por salarios y aguinaldos adeudados. La jefa comunal apuntó contra la administración de la empresa y anunció gestiones para atraer inversiones.
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La crisis en la Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo en Capitán Sarmiento, donde más de 800 trabajadores atraviesan horas de incertidumbre por la paralización de la planta y la falta de certezas respecto del futuro laboral. Ante esta situación, la intendenta Fernanda Astorino se acercó a la concentración de empleados y mantuvo un tenso intercambio con quienes reclamaban respuestas.
La planta suspendió sus actividades argumentando inconvenientes vinculados al suministro eléctrico y problemas operativos. Sin embargo, para los trabajadores la preocupación central pasa por otro lado: el atraso en el pago de salarios y aguinaldos y la falta de garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
Frente a los trabajadores, la intendenta buscó despegar al Municipio de las responsabilidades por la situación de la empresa y apuntó directamente contra la conducción privada de la avícola. Según explicó, se trata de una firma que debe resolver sus propios problemas de administración y que las dificultades no estarían vinculadas con una crisis general del sector.
"Es una empresa privada que se tiene que administrar bien", sostuvo Astorino, al considerar que las dificultades responden a decisiones adoptadas por la compañía que terminan repercutiendo directamente sobre las familias de Capitán Sarmiento.
En esa línea, la jefa comunal también rechazó vincular el escenario de la planta con la situación económica nacional y sostuvo que la actividad avícola continúa desarrollándose en otras zonas del país.
El reclamo de los trabajadores
Las explicaciones de la intendenta no conformaron a los empleados. Durante el encuentro, representantes de los trabajadores le reclamaron que el Municipio tenga un papel más activo para intentar destrabar el conflicto y garantizar el cobro de los haberes adeudados.
Uno de los momentos más tensos se produjo cuando un trabajador cuestionó el eje planteado por Astorino y le marcó que la prioridad era resolver la situación salarial.
"Parece una campaña electoral", le recriminaron, al considerar que hablar de futuras inversiones y nuevas fuentes laborales no respondía al problema urgente que atraviesan las familias vinculadas a Granja Tres Arroyos.
Los trabajadores reclamaron además que la intendenta realice gestiones ante los organismos provinciales y nacionales correspondientes para presionar a la empresa y encontrar una salida al conflicto.
"Lo que te pedimos es mínimamente una gestión a través de Nación, de los lugares que sean necesarios", plantearon, al advertir que la situación económica y emocional de los empleados se agravó en los últimos meses.
En ese sentido, señalaron que algunos trabajadores incluso sufrieron graves problemas de salud como consecuencia de la incertidumbre generada por la crisis de la empresa.
Astorino apuntó a atraer nuevas inversiones
Ante la situación, la intendenta explicó que el Municipio viene trabajando para sumar nuevas empresas a Capitán Sarmiento y reducir la dependencia económica de la localidad respecto de Granja Tres Arroyos.
"Estamos hablando con diferentes empresas para que vengan a radicarse a nuestra ciudad y generar fuentes de trabajo", sostuvo Astorino, quien planteó la necesidad de diversificar la matriz laboral de la comuna.
La jefa comunal también anticipó la reapertura de un frigorífico que permanece cerrado desde hace más de 15 años. Según explicó, ya se realizaron gestiones durante el verano y actualmente se estarían llevando adelante trabajos con el objetivo de que el establecimiento vuelva a funcionar antes de fin de año. Además, adelantó que otra empresa analiza instalarse próximamente en la ciudad.