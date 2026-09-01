Volver | La Tecla Municipios 1 de septiembre de 2026 CAPITAN SARMIENTO

Granja Tres Arroyos: trabajadores se cruzaron a la intendenta y le reclamaron respuestas

La intendenta Fernanda Astorino se acercó a la protesta de los empleados de la planta avícola, que atraviesan una fuerte incertidumbre por salarios y aguinaldos adeudados. La jefa comunal apuntó contra la administración de la empresa y anunció gestiones para atraer inversiones.

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