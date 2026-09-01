Crece la preocupación por la inseguridad entre comerciantes y sectores productivos
Los anuncios de refuerzos policiales no lograron cerrar un debate que excede la cantidad de patrulleros en las calles. Los últimos datos del Cemaed reflejaron un aumento de los robos y hurtos en comercios, mientras también crecieron los episodios en los que se utilizaron armas de fuego. La problemática también se extiende a las zonas rurales. La reincidencia, los tiempos de la Justicia y la falta de políticas eficaces de reinserción aparecen entre los desafíos pendientes.
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Los robos y hechos violentos volvieron a poner el tema en el centro de la agenda de Mar del Plata. Mientras se multiplican los reclamos, comerciantes, empresarios y distintos sectores productivos advierten sobre el impacto de una problemática que atraviesa cada vez más ámbitos de la ciudad y reclaman respuestas de fondo.
La preocupación por la inseguridad volvió a expresarse públicamente en las últimas horas, luego de que los sectores productivos de la ciudad difundieran nuevamente un comunicado en el que manifestó su inquietud por la escalada de violencia y reclamó respuestas concretas frente a una problemática que sigue ganando terreno.
Los últimos números oficiales aportan datos concretos a esa preocupación. Según el reporte del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 239 robos y hurtos en comercios de General Pueyrredon, un 31% más que los 182 contabilizados entre enero y marzo.
El crecimiento no fue solamente en cantidad. También aumentó la violencia en los episodios registrados: los hechos en los que se utilizaron armas de fuego pasaron de 32 durante el primer trimestre a 43 entre abril y junio.
Las estadísticas se conocen luego de semanas en las que una sucesión de hechos violentos volvió a sacudir a distintos barrios de Mar del Plata y reavivó una preocupación que ya excede a los vecinos directamente afectados. La inseguridad se metió de lleno en la agenda comercial, empresarial y productiva, en una ciudad donde abrir un negocio, trabajar o desarrollar una actividad también implica convivir con el temor a ser víctima de un delito.
Entre los casos de mayor impacto de las últimas semanas se encuentran el asesinato de Alberto Rodríguez de 67 años, conductor de una aplicación de viajes, ocurrido a comienzos de agosto en el barrio Regional; el homicidio de Ricardo Ruiz, de 48 años, quien murió tras recibir un disparo durante un robo en su ferretería de Malvinas Argentinas; y el femicidio de Mailén Antonich, de 24 años.
La respuesta provincial incluyó anuncios y un refuerzo de recursos. Desde la Provincia se dispuso el envío de 50 patrulleros, 36 motos y 170 efectivos destinados al Comando de Patrullas, además de un helicóptero y una base permanente en el Instituto Juan Vucetich. Sin embargo, desde algunos sectores miraron el despliegue con desconfianza y lo calificaron como una posible “bomba de humo”, al considerar que el problema requiere algo más que la incorporación de recursos.
Poco después, la Provincia volvió a mover fichas en Mar del Plata y avanzó con cambios en la conducción policial. La designación de Dante Pérez Bianchi como nuevo superintendente quedó enmarcada en una nueva etapa, con la promesa de profundizar la prevención y la investigación sobre las bandas vinculadas al robo de autos y motos y al narcotráfico. El desafío, ahora, será que los anuncios, los refuerzos y el recambio en la estructura policial logren traducirse en resultados concretos frente a una preocupación que sigue creciendo en la ciudad.
Sin embargo, el debate sobre la inseguridad excede la cantidad de patrulleros en las calles. La discusión vuelve a poner en primer plano otros problemas estructurales que atraviesan la respuesta frente al delito, entre ellos el funcionamiento de la Justicia y las dificultades para avanzar en políticas eficaces de reinserción social.
Para distintos sectores, la falta de respuestas rápidas y efectivas desde el sistema judicial es parte de un problema más amplio. La sensación de impunidad, los tiempos de los procesos y la reincidencia aparecen una y otra vez en el debate público cada vez que un hecho violento vuelve a conmocionar a la ciudad.
Pero el problema tampoco termina en una condena. La reinserción social de quienes atravesaron el sistema penal continúa siendo uno de los grandes desafíos pendientes dentro de una discusión que requiere respuestas de largo plazo. Sin políticas que permitan reducir la reincidencia y generar condiciones reales para la inclusión, el círculo de violencia y delito encuentra dificultades para romperse.
Del mostrador a las quintas
La preocupación tampoco se limita al casco urbano. Los establecimientos rurales y las quintas enfrentan robos y mayores dificultades para obtener una respuesta rápida, en un territorio donde las distancias y la falta de recursos específicos complican todavía más las tareas de prevención.
La extensión del distrito, la fragmentación de las jurisdicciones y la falta de patrullaje específico agregan incertidumbre a quienes viven y trabajan en las zonas rurales de General Pueyrredon.
Así, la inseguridad vuelve a mostrar una dimensión que atraviesa barrios, comercios, empresas y establecimientos productivos. Los números reflejan un crecimiento de los delitos contra los comercios, los hechos violentos mantienen el tema en el centro de la agenda y el reclamo empieza a apuntar más allá de las respuestas coyunturales.
El desafío, en ese escenario, no parece reducirse solamente a sumar móviles o efectivos. También pasa por mejorar la prevención, fortalecer la capacidad de respuesta, revisar el funcionamiento de la Justicia y avanzar en políticas de reinserción social que permitan atacar las causas más profundas de una problemática que, lejos de desaparecer, mantiene en alerta a una parte cada vez más amplia de Mar del Plata.