Volver | La Tecla Municipios 1 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Crece la preocupación por la inseguridad entre comerciantes y sectores productivos

Los anuncios de refuerzos policiales no lograron cerrar un debate que excede la cantidad de patrulleros en las calles. Los últimos datos del Cemaed reflejaron un aumento de los robos y hurtos en comercios, mientras también crecieron los episodios en los que se utilizaron armas de fuego. La problemática también se extiende a las zonas rurales. La reincidencia, los tiempos de la Justicia y la falta de políticas eficaces de reinserción aparecen entre los desafíos pendientes.

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