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Martes, 1 septiembre 2026
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Lionel Richie, internado nuevamente en terapia intensiva

El cantante de 77 años se internó de forma voluntaria en un hospital de St. Louis tras su show del sábado. Los médicos evalúan una posible deshidratación leve y se espera que reciba el alta en las próximas horas

Lionel Richie, internado nuevamente en terapia intensiva
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Lionel Richie volvió a ser internado en terapia intensiva. El músico estadounidense, de 77 años, ingresó de manera voluntaria en un hospital de St. Louis, Missouri, después de su concierto del sábado 29 de agosto en The Muny, en Forest Park.

Vale mencionar que el artista se sometió a estudios por precaución. Los médicos investigan un posible cuadro de deshidratación leve. La expectativa es que reciba el alta este martes 1 de septiembre.

Los testigos del recital relataron que Richie mostró dificultades hacia el final de la presentación. Mientras interpretaba “All Night Long”, pidió que le llevaran una silla al escenario para terminar la canción sentado. Después del show se trasladó al centro médico.No es el primer episodio de este tipo en la gira.

En junio, durante un concierto en Minnesota junto a Earth, Wind & Fire, debió interrumpir la actuación porque se sentía mareado y extraño. En aquella ocasión también fue hospitalizado de forma preventiva.Richie no se pronunció públicamente sobre su estado.

Su próximo show programado es el 26 de septiembre en San Francisco.

El cantante, conocido por temas como “Hello”, “Say You, Say Me” y “All Night Long”, continúa su gira “Sing a Song All Night Long”.

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