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Haakon VIII juró como rey de Noruega ante el Parlamento

Cuatro días después de la muerte de Harald V, el nuevo monarca prometió gobernar “de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Lo acompañó la princesa heredera Ingrid Alexandra. La reina Mette-Marit no asistió por complicaciones tras su trasplante de pulmón

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Haakon VIII prestó este martes juramento en el Storting, el Parlamento de Noruega, y quedó formalmente al frente de la monarquía constitucional. El acto se celebró en Oslo cuatro días después de la muerte de su padre, el rey Harald V, ocurrida el viernes a los 89 años. Haakon ya era rey desde ese instante: en Noruega no hay coronación desde 1908.

En el recinto, presidido por Masud Gharahkhani, el monarca de 53 años juró gobernar “el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes”. Adoptó el lema tradicional “Todo por Noruega” y pidió mantener el vínculo que sus antecesores Harald, Olav y Haakon VII tuvieron con el Parlamento.

Vale mencionar que lo acompañó su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra. La reina Mette-Marit, de 53 años, no estuvo: se recupera de un trasplante de pulmón realizado el 17 de junio y este martes volvió a tener complicaciones. Gharahkhani recordó a Harald V como un rey “integrador y cercano”, defensor de la Constitución, y le pidió al nuevo jefe de Estado preservar ese legado mientras la monarquía evoluciona con el país. Oslo se engalanó para el acto.

Haakon recorrió Karl Johans, la avenida que une el Palacio Real con el Parlamento, en el Lincoln Continental descapotable que usó en su boda. El féretro de Harald V permanece en la capilla del palacio hasta el funeral oficial del 9 de septiembre.

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