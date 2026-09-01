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Pimpinela llega al cine: Lucía y Joaquín Galán preparan “El origen de la leyenda”

El dúo anunció el desarrollo de su biopic, con guion de Mario Segade y dirección de Lorena Muñoz. El rodaje y el estreno está previsto para 2027

Pimpinela llega al cine: Lucía y Joaquín Galán preparan “El origen de la leyenda”
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Lucía y Joaquín Galán tendrán su propia película. Pimpinela, el origen de la leyenda contará la historia de los hermanos que, a lo largo de 45 años, convirtieron sus vivencias en canciones que marcaron a varias generaciones.

El proyecto, todavía en etapa de desarrollo, surgió de un acuerdo de producción entre Fam Contenidos y Sipur Studios, en coproducción con Costes Studio y Loishka. El guion estará a cargo de Mario Segade y Lorena Muñoz, quien también dirigirá. Muñoz ya firmó biopics como Gilda y El Potro.

La película seguirá el camino de dos hermanos hijos de inmigrantes que desde chicos conocieron el esfuerzo y la resiliencia, y transformaron esas experiencias en la banda sonora de millones de personas. Recorrerá su infancia, las raíces familiares y el nacimiento del dúo, mucho antes de los grandes escenarios.

Desde la cuenta oficial de Pimpinela adelantaron: “Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande. Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes”.

El rodaje comenzará en 2027 y la película llegará a las salas a finales de ese mismo año. Todavía no se conocen los actores que interpretarán a Lucía y Joaquín en las distintas etapas de sus vidas

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