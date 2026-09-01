Desde hoy rige el nuevo cálculo de aranceles del Registro Automotor

Desde este martes 1° de septiembre rige un nuevo sistema para calcular los aranceles de los Registros del Automotor en todo el país.



La reforma quedó oficializada con la Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia y alcanza transferencias, patentamientos y otros trámites de autos, motos y maquinaria.



El cambio central es el uso del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como unidad para fijar los costos. Varios conceptos que se cobraban por separado pasan a agruparse en un mismo trámite. Según el Gobierno, eso reduce en un 40% la cantidad total de cánones existentes.Esa cifra no significa que el usuario pague un 40% menos.



La reducción corresponde a la cantidad de conceptos arancelarios y no necesariamente al valor final de una transferencia o un patentamiento.El nuevo esquema también cubre informes de dominio, certificaciones de firmas, cédulas, títulos, placas, bajas y modificaciones de datos registrales.



Los motovehículos tendrán una estructura específica expresada en módulos, al igual que la maquinaria agrícola, vial e industrial.La medida no debe confundirse con la actualización de la valuación de autos y motos vigente desde el 1° de agosto. Aquella determina el valor registral del vehículo. El cambio de septiembre reorganiza la forma en que se calculan y agrupan los aranceles.



El Gobierno sostiene que el sistema permitirá una determinación sencilla y transparente de los costos y facilitará futuras actualizaciones.