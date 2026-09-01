Junta médica clave a tres años de la muerte de Silvina Luna

Tres años después de la muerte de Silvina Luna, la Justicia da un paso clave en la investigación por homicidio contra Aníbal Lotocki. Este martes 1° de septiembre, a las 10, se realiza en el Cuerpo Médico Forense una junta médica para determinar si el deterioro de la salud de la modelo y actriz, y su fallecimiento el 31 de agosto de 2023, guarda relación directa con la intervención estética de 2011 y con el seguimiento que el cirujano hizo después.La fecha fue fijada por el fiscal Ángel Daniel Rendo, a cargo interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. La pericia no se limita a la operación inicial. El eje está en si, una vez aparecidos los granulomas, existía algún tratamiento o intervención capaz de evitar la hipercalcemia que derivó en insuficiencia renal progresiva, y en qué momento debió aplicarse.



Los especialistas también deberán evaluar si los controles postoperatorios de Lotocki fueron adecuados para ese tipo de procedimiento y si, por su experiencia y conocimiento del caso, estaba en condiciones de actuar para impedir que los granulomas tuvieran consecuencias sistémicas. Otro interrogante es si durante el seguimiento había signos clínicos objetivos que permitieran prever y contener el cuadro.



La junta no descarta otras explicaciones. Los peritos deberán decir si la hipercalcemia y el daño renal pudieron ser el resultado de una evolución clínica gradual y multifactorial, no necesariamente ligada de forma inmediata a la cirugía, y si la atención médica posterior fue determinante respecto del resultado muerte.



Un capítulo central es el polimetilmetacrilato (PMMA) implantado en el cuerpo de Luna. Se les pide a los médicos que indiquen si, con las técnicas disponibles en aquel momento, existía algún procedimiento para extraer o neutralizar el material sin riesgo vital o daño funcional grave, y si Lotocki estaba legal y técnicamente habilitado para hacerlo. También deberán precisar qué se sabía en 2011 y 2012 sobre el vínculo entre el PMMA y la hipercalcemia, y si hay evidencia científica nueva que justifique un cambio de criterio respecto de dictámenes anteriores.



Las conclusiones se incorporarán al expediente y serán determinantes para definir si hay nexo entre la actuación atribuida al cirujano y la muerte de Luna, ocurrida tras años de diálisis y mientras esperaba un trasplante de riñón. La medida se desarrolla mientras Lotocki enfrenta otro juicio oral por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente fallecido tras una operación estética en 2021, causa en la que también está acusado por lesiones gravísimas a otras cinco mujeres. La junta había sido prevista para el 4 de agosto y se postergó.



El pedido de ampliar la pericia de septiembre de 2025 partió, entre otros, del abogado Fernando Burlando, representante del hermano de Luna. El dictamen de este martes puede marcar el rumbo de la investigación por homicidio.