El que usa paga: la pelea por el mantenimiento de la ruta a Vaca Muerta

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El crecimiento de Vaca Muerta ya no se mide solamente en barriles de petróleo, metros cúbicos de gas o cantidad de pozos. La expansión de la actividad también modificó el movimiento de cargas en buena parte de la Patagonia y aumentó la presión sobre las rutas de las provincias que quedan en el camino.
Uno de los principales movimientos está relacionado con la arena utilizada para las operaciones de fractura hidráulica. Una parte importante llega desde Entre Ríos y recorre más de 1.200 kilómetros hasta los yacimientos neuquinos. En ese trayecto, La Pampa se convirtió en uno de los principales corredores para el transporte.
El volumen de crecimiento de paso de camiones por las trazas viales de la región pampeana representa un fuerte aumento si se lo compara al tránsito que tenían esos mismos caminos antes del crecimiento de la actividad no convencional que se concentra mayormente en la provincia de Neuquén.
El recorrido sigue después por Río Negro hasta llegar a Neuquén y, finalmente, a Vaca Muerta. Ahí es donde la arena, que es uno de los insumos centrales para llevar adelante las fracturas hidráulicas, se descarga y se la empieza a usar en la producción de los pozos.
La logística, entonces, se volvió una pieza cada vez más importante de la expansión de la formación. A medida que crecen los pozos y las etapas de fractura, también aumenta la necesidad de arena.
El problema aparece cuando ese crecimiento termina trasladándose a las rutas.
La Pampa sostiene que buena parte de sus caminos provinciales está soportando un volumen de tránsito pesado muy por encima del que tenía años atrás. El planteo del gobierno de Sergio Ziliotto es que la provincia termina afrontando el costo de mantener una infraestructura utilizada por una actividad económica que se desarrolla principalmente fuera de su territorio.
A esto se suma otra discusión: el estado de las rutas nacionales.La Pampa viene reclamando al Gobierno nacional por el mantenimiento de esos corredores y también por el traspaso de algunas rutas, pero con los recursos necesarios para hacerse cargo de su conservación.
Ante ese escenario, el Ejecutivo pampeano decidió avanzar con la alternativa provincial de crear una tasa vial para determinados vehículos de carga que circulen por la provincia.
Así, la iniciativa apunta principalmente a vehículos radicados en otras jurisdicciones y, entre ellos, a los que forman parte del circuito de transporte de arena hacia Vaca Muerta. La propuesta todavía debe ser discutida en la Legislatura. Pero detrás del eventual peaje hay una discusión bastante más amplia: quién paga por la infraestructura que necesita el crecimiento de Vaca Muerta.
Para las empresas prestadoras de servicios del ámbito hidrocarburífero esto puede representar un aumento del transporte que será trasladado al precio final de costos de la industria, ya que sin esta arena que forma parte de una cadena logística indispensable para sostener la producción, prácticamente es imposible el seguir agrandando . Para La Pampa, en cambio, representa un costo adicional sobre rutas que debe conservar con recursos propios.
Y el impacto no queda limitado a esas dos provincias.
Río Negro también viene planteando sus propios reclamos por el aumento del tránsito pesado, especialmente sobre la Ruta Nacional 151. Uno de los principales corredores utilizados para llegar a Vaca Muerta. La expansión de la actividad sumó camiones con arena, maquinaria y otros insumos a rutas que históricamente tenían otro nivel y tipo de circulación.
El fenómeno muestra una de las caras menos visibles del boom petrolero: para que un pozo pueda producir en Neuquén, miles de toneladas de insumos tienen que recorrer cientos de kilómetros antes de llegar al yacimiento.
La arena sale del litoral, cruza el centro del país y termina en la cuenca neuquina. En ese recorrido, las rutas también forman parte de la infraestructura que necesita Vaca Muerta, aunque muchas de ellas estén fuera de Neuquén.
Ahora La Pampa busca que una parte de ese costo no quede únicamente sobre sus cuentas y que quienes utilizan sus caminos para llegar a Vaca Muerta también aporten para mantenerlos.
El mayor de los problemas, tal vez, no será que posiblemente la cadena de valor de la industria aumente de costos y que termine repercutiendo en los distintos ámbitos donde el uso de lo producido en Vaca Muerta es utilizado. El problema mayor que puede tener el no empezar a pensar mejoras en el transporte de insumos necesarios para el funcionamiento de la industria es que esto repercuta en el crecimiento y desarrollo de la manera en la que se aprovecha este motor de la economía regional y nacional, generando un cuello de botella innecesario.
Las opiniones de quienes no pueden meterse La autonomía de las provincias y la búsqueda de mejores condiciones
La Tecla Patagonia se contactó en su momento con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa para conocer su postura sobre el proyecto pampeano. Desde el gremio aclararon que respaldan la creación de un mecanismo para financiar el mantenimiento de las rutas, siempre que los fondos tengan ese destino.
“Está bien que se cobre una tasa por uso de infraestructura. Es una salida a la falta de mantenimiento, si es que esos fondos realmente se aplican a las rutas”, señalaron.
El sindicato recordó además que ya realizó paros y piquetes por el estado de los caminos, al considerar que las malas condiciones representan un riesgo para los trabajadores petroleros. “El tema económico les corresponde a las empresas; el tema de la seguridad y la vida del trabajador le corresponde al sindicato”, remarcaron. A su vez, afirmaro que “lo importante es trabajar y volver sano a la casa”.
LTP también consultó al diputado provincial de Neuquén por el PRO, Marcelo Bermúdez, quien consideró que la decisión está dentro de las facultades de La Pampa y que no debería ser motivo de cuestionamiento desde Neuquén.
Sin embargo, coincidió con el argumento central del gobierno pampeano: el tránsito pesado deteriora las rutas y alguien debe financiar su reparación.
“Está claro que tienen un flujo de tránsito de camiones, eso deteriora la ruta y tienen que recomponerla. Para eso se necesitan fondos y lo mejor es recaudar esos fondos con quienes usan esa ruta asfaltada, con lo cual tiene lógica”, afirmó.
Bermúdez agregó que Neuquén también aprobó una ley en su momento que le otorga facultades al Ejecutivo provincial para implementar un sistema de peajes idéntico en sus propias rutas.
¿Y a los que afecta directamente? Los prestadores de servicios que esperan atentamente las novedades
La Tecla Patagonia se puso en contacto con integrantes de algunas de las cámaras de mayor peso dentro de la región en la industria petrolera.
Desde la Cámara de Empresas de la Industria Petrolera y Afines (CEIPA) indicaron que el tema aún no fue abordado formalmente: “No es un tema que hayamos abordado aún en la cámara”, señalaron, aunque anticiparon que podría ser llevado a discusión.
Por otro lado, desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) explicaron que el proyecto será analizado en una próxima reunión de presidentes de cámaras. “Se va a discutir, calculo que el lunes o martes que viene”, indicaron. La fuente consultada consideró que, en principio, el destino de los recursos podría ser un aspecto favorable.
Sin embargo, prefirió no adelantar una posición hasta contar con mayor información. “No quisiera emitir un juicio al respecto hasta no tener un poco más de información”, sostuvo. De esta manera, las cámaras prestadoras de servicios vinculadas a Vaca Muerta todavía mantienen cautela y aguardan definiciones sobre el alcance, el costo y el mecanismo de aplicación de la tasa antes de pronunciarse sobre el impacto que podría tener para el sector.
A diferencia de los sindicatos, que si se presentaron a favor debido a que estos aumentos de costos significaría una mejora laboral, para las cámaras prestadoras de servicios serán costos a afrontar en el futuro.