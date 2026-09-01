Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El que usa paga: la pelea por el mantenimiento de la ruta a Vaca Muerta

La formación shale oil multiplicó el tránsito de camiones con arena. Ahora, los pampeanos buscan cobrar una tasa para mantenerlas y abre el debate sobre quién debe financiar su estado

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