Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 LLORA EL BOLSILLO

Septiembre llega con aumentos: cuánto suben las prepagas, el transporte y los colegios

Septiembre arranca con una nueva tanda de aumentos atados a la inflación de julio, que fue del 2,1%. Suben las prepagas, el transporte público, los peajes y las cuotas de los colegios en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.