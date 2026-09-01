Septiembre llega con aumentos: cuánto suben las prepagas, el transporte y los colegios
Septiembre arranca con una nueva tanda de aumentos atados a la inflación de julio, que fue del 2,1%. Suben las prepagas, el transporte público, los peajes y las cuotas de los colegios en CABA y la provincia de Buenos Aires.
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Septiembre comienza con una nueva tanda de aumentos que impactarán de manera directa en los gastos de los hogares. Los incrementos toman como referencia la inflación de julio, que fue del 2,1%, aunque en algunos servicios las subas serán superiores.
Entre los principales aumentos confirmados se encuentran las cuotas de las empresas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes y los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Prepagas: aumentos de hasta 3,11%
Las empresas de medicina prepaga aplicarán durante septiembre incrementos que van del 1,9% al 3,11%, según los porcentajes comunicados a la Superintendencia de Servicios de Salud.
Swiss Medical tendrá el mayor aumento, del 3,11%, mientras que Omint incrementará sus planes un 2,9%. En el caso de Osde, las subas oscilarán entre el 1,9% y el 2,3%.
También habrá aumentos en Galeno, con incrementos de entre 2,3% y 2,8%; el Hospital Alemán, que aplicará un 2,36%; y el Hospital Italiano, con una suba del 2,1%.
Transporte: cuánto costará viajar en septiembre
El transporte público también tendrá incrementos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el subte porteño, el boleto aumentará un 4% y pasará a costar $1.753.
En los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la suba será del 4,1%, mientras que en las líneas que recorren la provincia de Buenos Aires llegará al 4,3%.
En CABA, las nuevas tarifas serán:
Hasta 3 kilómetros: $887,99 Entre 3 y 6 kilómetros: $986,70 Entre 6 y 12 kilómetros: $1.062,70 Más de 12 kilómetros: $1.138,77
En la provincia de Buenos Aires:
Hasta 3 kilómetros: $1.158,97 Entre 3 y 6 kilómetros: $1.303,83 Entre 6 y 12 kilómetros: $1.448,71 Entre 12 y 27 kilómetros: $1.738,45 Más de 27 kilómetros: $2.043,84
También subirán las tarifas de los trenes metropolitanos. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un boleto mínimo de $480.
Peajes: cuánto costará circular por las autopistas
Los peajes de las autopistas porteñas tendrán un incremento promedio del 4%.
Para los vehículos livianos de dos ejes, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno tendrá un costo de $4.707,81 en horario normal y de $6.671,74 en hora pico.
En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $1.961,39 en horario normal y $2.773,69 en hora pico.
En el peaje de Alberti, se pagarán $1.490,92 en horario normal y $1.882,96 en hora pico.
Por su parte, el Paseo del Bajo tendrá una tarifa de $10.416,61 para vehículos livianos.
Colegios: subas en CABA y Provincia
Las cuotas de los colegios privados también tendrán aumentos durante septiembre. En la Ciudad de Buenos Aires se autorizó una suba de hasta 4,2%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el incremento será del 2,5%.
A estos aumentos podrían sumarse en las próximas horas nuevas actualizaciones en las tarifas de agua, luz y gas para el Área Metropolitana, cuyos porcentajes todavía no fueron informados.