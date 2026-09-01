Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Concejo Deliberante: tensiones e internas camino a 2027

Con el horizonte electoral a la vista, los bloques políticos del Concejo afinan sus estrategias. De este modo, la dinámica legislativa empieza a moldear las pretensiones de cada espacio.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.