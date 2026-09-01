Concejo Deliberante: tensiones e internas camino a 2027

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La actual conformación del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, asumida en diciembre de 2025, ha transformado el recinto en un complejo tablero político donde las cifras legislativas, las intervenciones en las sesiones y los movimientos individuales responden a una certeza implícita: la carrera hacia 2027 ya comenzó.
En la superficie, el oficialismo mantiene una “mayoría automática” de 14 votos —frente a los 10 de la actual oposición— articulada por el PRO, la UCR + Nuevos Aires, La Libertad Avanza y el monobloque de la Coalición Cívica. Sin embargo, detrás de esa aritmética parlamentaria, la dinámica cotidiana revela tensiones crecientes, una notoria falta de coordinación estratégica y un marcado contraste entre el trabajo legislativo y el verdadero peso político al discutir el poder local.
Una de las paradojas más evidentes del escenario actual se observa en la bancada del PRO. Siendo la fuerza que conduce el Ejecutivo municipal, muestra una baja producción normativa tanto colectiva como individual, ubicando a sus ediles en los peldaños inferiores de la estadística general. Esto muestra las dos terminales políticas del espacio amarillo: Emiliano Giri y Guillermo Montenegro. Mientras Agustín Neme, intendente interino, responde al primero, los concejales, al segundo. Así, este protagonismo discursivo queda concentrado en su presidente de bloque, Julián Bussetti, y en Marcelo Cardoso, con aportes de Fernando Muro y participaciones acotadas de Florencia Ranellucci y Liliana Piccolo.
Por su parte, el resto de los espacios que componen la coalición gobernante dista de actuar como un bloque cohesionado. Lejos de constituir un músculo unificado, la UCR+Nuevos Aires (UCR+NA) y La Libertad Avanza (LLA) transitan una convivencia de marcadas tensiones, donde cada espacio prioriza su propia agenda temática, sus proyectos y su perfilamiento territorial. El radicalismo despliega un alto volumen normativo impulsado por Ariel Martínez Bordaisco, quien lidera el bloque junto a Vilma Baragiola y Ricardo Liceaga Viñas, mientras Gabriela Azcoitia aporta un perfil más social. En tanto, La Libertad Avanza (LLA) sostiene su presencia mediante la autoría compartida: mientras Emiliano Recalt ejerce la presidencia del cuerpo, la portavocía política recae en Rolando Demaio y Noelia Álvarez Ríos, con Vanesa Benavídez en un rol secundario. El mapa oficialista se completa con el monobloque de la Coalición Cívica (CC) de Guido García.
Sin reuniones periódicas de interbloque, la pretendida mayoría automática se desgasta en desencuentros y negociaciones de último minuto. En la vereda opositora, la dinámica tampoco es homogénea: la fragmentación responde a los alineamientos y disputas proyectados desde las terminales políticas.
En Unión por la Patria (UxP), los concejales Mariana Cuesta, Pablo Obeid, Diego García y Valeria Crespo mantienen trabajo activo en la elaboración de proyectos sustantivos. El espacio responde a la conducción de La Cámpora y a la línea política de Máximo Kirchner, con centrando en Cuesta la jefatura política y la vocería principal en las sesiones. Esta postura choca con la estrategia de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF). Con Eva Ayala y Melisa Centurión liderando la cantidad de expedientes —principalmente resoluciones y homenajes—, la centralidad política del bloque recae en la oratoria de Horacio Taccone. El dato político definitorio de este espacio es su alineamiento formal con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, proyectándose como su referente territorial en el distrito. El cuadro opositor se completa con el Frente Renovador (FR), donde Juan Manuel Cheppi canaliza la iniciativa normativa, acompañado de Solange Flores y respondiendo a la conducción nacional de Sergio Massa.
Este mapa evidencia que la relevancia política en General Pueyrredon no se mide únicamente en cantidad de expedientes o en horas de micrófono. La combinación entre producción legislativa, presencia pública y construcción política empieza a definir los liderazgos que buscan emerger de cara al futuro. Con 12 bancas en juego y la intendencia en el horizonte, el Concejo empieza a funcionar como una primera fotografía de la carrera hacia 2027. Las diferencias entre producción legislativa, exposición y conducción política muestran que los liderazgos no siempre coinciden con la cantidad de expedientes presentados. En un escenario atravesado por alianzas, tensiones y distintas terminales políticas, cada bloque empieza a definir sus propios nombres, agendas y estrategias. La carrera electoral todavía no comenzó formalmente, pero en el recinto ya dejó de ser una hipótesis.