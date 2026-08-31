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Julio fue un buen mes para la cadena agropecuaria

Las abundantes cosechas de trigo, maíz, girasol y soja motorizaron toda la cadena y arrojaron un resultado interanual de +12% en la actividad. Leve suba con respecto a junio. Cayó, en cambio, la faena bovina.

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El campo trajo una buena noticia para la economía argentina: en julio, la actividad en la cadena agropecuaria creció un 12% en términos interanuales, empujada por la cosécha récord de algunos de los principales cultivos.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, que elabora el índice de actividad de la cadena agropecuaria (IACA), la fuerte suba en la actividad registrada entre julio de 2025 y el mes pasado se debe a “una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19”.

Estos récords empujaron a buena parte de la cadena, haciendo que la actividad se disparara, e incluso respecto del mes anterior se registró una leve variación positiva: +0.2%.

No toda la cadena creció, y los rubros que crecieron no lo hicieron todos al mismo ritmo, como era de esperar. La BCR destacó que “la molienda de soja creció 1,1%, la producción de leche aumentó 0,6% y el avance de las labores agrícolas registró una suba del 0,4%” pero, en cambio, cayeron “la molienda de cebada (–2,4%) y de trigo (–0,5%)”.

Además, “la faena bovina retrocedió 1,2% y la aviar, 0,6%”, destacó la entidad.

Aunque las exportaciones cayeron un 0,6% de junio a julio de este año, la comparación interanual es positiva, ya que el índice de ventas al exterior de este sector “se ubicó 2,7% por encima de julio de 2025 y acumuló trece meses consecutivos de crecimiento interanual”, según el informe de la BCR.
 

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