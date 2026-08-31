Volver | La Tecla Nacionales 31 de agosto de 2026 ARRIBA

Julio fue un buen mes para la cadena agropecuaria

Las abundantes cosechas de trigo, maíz, girasol y soja motorizaron toda la cadena y arrojaron un resultado interanual de +12% en la actividad. Leve suba con respecto a junio. Cayó, en cambio, la faena bovina.

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