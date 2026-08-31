Cumbre de radicales disidentes en Ayacucho: quieren ir por la Provincia

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El espacio interno de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense nacido recientemente como Construir Buenos Aires realizó una jornada en el partido de Ayacucho, en la que legisladores, intendentes y otros dirigentes del espacio, que se encuentra en tensión con el oficialismo partidario, debatieron sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires y se pusieron como objetivo ir por la Gobernación el año próximo,
La idea del cónclave, que atrajo a militantes de la quinta sección electoral, fue “intercambiar experiencias y seguir fortaleciendo una construcción política con presencia territorial y vocación de gobierno”, explicaron desde Construir.
“Vamos a recorrer la Provincia para construir una alternativa de gobierno”, dijo un dirigente de Construir.
El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, compartieron sus miradas sobre la situación política, económica y social de la provincia de Buenos Aires y del país, y plantearon la necesidad de que el radicalismo fortalezca una propuesta propia, moderna y con capacidad de representar una alternativa de gobierno.
Uno de los ejes centrales de la jornada fue el empleo. El referente tandilense Pedro Espondaburu analizó las dificultades que existen para acceder a nuevas oportunidades laborales y los desafíos que enfrenta el sector productivo para generar crecimiento y empleo.
El encuentro también permitió poner en común las distintas realidades de los municipios y reafirmar una idea central: “la construcción política debe hacerse desde el territorio, escuchando, sumando voces y generando propuestas concretas para cada una de las problemáticas de la provincia”, enfatizaron representantes de esta línea interna, que surgió cuando el sector alineado con Miguel Fernández se retiró de la Convención Provincial de la UCR.
Desde Construir Buenos Aires dijeron que buscan “consolidar un radicalismo con mayor presencia, iniciativa y protagonismo”. Para eso, continuarán realizando jornadas de debate en diferentes distritos, en busca de “consolidar una propuesta capaz de gobernar la provincia de Buenos Aires”, señalaron.