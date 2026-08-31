Apps
Lunes, 31 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
“ALTERNATIVA”

Cumbre de radicales disidentes en Ayacucho: quieren ir por la Provincia

Legisladoras, intendentes y otros dirigentes de Construir Buenos Aires se juntaron para fortalecer el armado del espacio, en tensión con el oficialismo partidario.

Cumbre de radicales disidentes en Ayacucho: quieren ir por la ProvinciaCumbre de radicales disidentes en Ayacucho: quieren ir por la Provincia
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El espacio interno de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense nacido recientemente como Construir Buenos Aires realizó una jornada en el partido de Ayacucho, en la que legisladores, intendentes y otros dirigentes del espacio, que se encuentra en tensión con el oficialismo partidario, debatieron sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires y se pusieron como objetivo ir por la Gobernación el año próximo,

La idea del cónclave, que atrajo a militantes de la quinta sección electoral, fue “intercambiar experiencias y seguir fortaleciendo una construcción política con presencia territorial y vocación de gobierno”, explicaron desde Construir.

“Vamos a recorrer la Provincia para construir una alternativa de gobierno”, dijo un dirigente de Construir.

El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, compartieron sus miradas sobre la situación política, económica y social de la provincia de Buenos Aires y del país, y plantearon la necesidad de que el radicalismo fortalezca una propuesta propia, moderna y con capacidad de representar una alternativa de gobierno.

Cumbre de radicales disidentes en Ayacucho: quieren ir por la Provincia

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el empleo. El referente tandilense Pedro Espondaburu analizó las dificultades que existen para acceder a nuevas oportunidades laborales y los desafíos que enfrenta el sector productivo para generar crecimiento y empleo.

El encuentro también permitió poner en común las distintas realidades de los municipios y reafirmar una idea central: “la construcción política debe hacerse desde el territorio, escuchando, sumando voces y generando propuestas concretas para cada una de las problemáticas de la provincia”, enfatizaron representantes de esta línea interna, que surgió cuando el sector alineado con Miguel Fernández se retiró de la Convención Provincial de la UCR.

Desde Construir Buenos Aires dijeron que buscan “consolidar un radicalismo con mayor presencia, iniciativa y protagonismo”. Para eso, continuarán realizando jornadas de debate en diferentes distritos, en busca de “consolidar una propuesta capaz de gobernar la provincia de Buenos Aires”, señalaron.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LEGISLATURA

Otro intento: los proyectos de salud de Kicillof inician su recorrido en el Senado

Este martes se reunirá la comisión de Salud Pública de la Cámara Alta y comenzarán nuevamente los debates por las iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo

NOTICIAS MÁS VISTAS

Renunció un fiscal de Mar del Plata, pero seguirá bajo una investigación disciplinaria

La Provincia actualizó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para septiembre

Faltó al laburo para farmear aura, salió segundo y amenaza con demandar

Capitán Sarmiento en alerta: Granja Tres Arroyos cerró su planta y crece la preocupación laboral

Intendentes UCR: el abadismo aceleró y se activó un relevo en la conducción del Foro

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET