Volver | La Tecla Nacionales 31 de agosto de 2026 CONFLICTO INTERNACIONAL

¿Aliado inesperado?: Trump dijo que podría cambiar su postura sobre las Malvinas

El presidente estadounidense sorprendió al decir que es posible que abandone la histórica posición neutral de su país en el conflicto por las islas en posesión del Reino Unido. Hipótesis geopolíticas para el amague de un cambio radical.

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