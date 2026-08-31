¿Aliado inesperado?: Trump dijo que podría cambiar su postura sobre las Malvinas
El presidente estadounidense sorprendió al decir que es posible que abandone la histórica posición neutral de su país en el conflicto por las islas en posesión del Reino Unido. Hipótesis geopolíticas para el amague de un cambio radical.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que es posible que reconsidere la postura de su país sobre el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, que motivó una guerra en 1982 y sigue siendo un tema urticante en las relaciones entre ambos países.
Trump sorprendió al anticipar que podría reconsiderar la posición de los Estados Unidos acerca del tema, que ha sido históricamente neutral.
“Siempre reviso mis posturas, y ésta es una de muchas”, dijo el mandatario estadounidense.
¿Es auspicioso para la Argentina este inesperado aserto de Trump? El presidente norteamericano no dijo si podría inclinarse hacia el lado de la Argentina, favoreciendo nuestro reclamo de soberanía sobre el archipiélago, o, por el contrario, hacia el lado británico, respaldando su posición.
En Europa, los análisis publicados en la prensa tienden a relacionar estas palabras de Trump con la relación tensa que mantiene en estos momentos con el Reino Unido, y abonan tanto una posibilidad como la otra. Una hipótesis es que el estadounidense quiere “comprar” el compromiso británico con un mayor gasto en seguridad apoyando su política colonialista. La otra, que emitir una opinión favorable a la Argentina sería una especie de castigo a la administración británica.
Pero también podría tratarse de un simple amague, similar a otros que ha hecho a lo largo de este mandato, en busca de torcer diversas situaciones a su favor, apuntan algunos.
Luego del final del partido entre la Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo, cuando varios jugadores desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, Trump defendió la libertad de expresión de los deportistas y evitó condenar el hecho.