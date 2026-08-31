Estafas en el interior : utilizan el nombre de una intendenta para engañar a vecinos
Una jefa comunal realizó una denuncia luego de que desconocidos enviaran mensajes haciéndose pasar por ella. Desde el Municipio también alertaron por llamadas dirigidas especialmente a adultos mayores.
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Una nueva modalidad de estafa generó preocupación en General Arenales, luego de que desconocidos comenzaran a utilizar el nombre y la identidad de la intendenta Erica Revilla para enviar mensajes a vecinos del distrito.
Frente a esta situación, el Gobierno municipal pidió extremar los cuidados y evitar cualquier tipo de interacción con quienes intenten comunicarse en nombre de la jefa comunal para solicitar información personal, dinero o transferencias.
Desde la comuna recomendaron no responder estos mensajes, no brindar datos personales y no realizar pagos ni transferencias ante pedidos que puedan efectuarse utilizando la identidad de Revilla. Además, solicitaron bloquear los números involucrados y realizar la denuncia correspondiente.
La propia intendenta ya tomó cartas en el asunto y radicó una denuncia ante las autoridades para dejar constancia de la maniobra. En paralelo, el Municipio lanzó una advertencia por otra modalidad de fraude que se estaría produciendo mediante llamadas telefónicas y que tiene como principales víctimas a personas de la tercera edad.
Según explicaron desde la comuna, los delincuentes apelan a las emociones de sus víctimas para intentar engañarlas. En algunos casos, se presentan como supuestos familiares que atraviesan una situación de emergencia, mientras que en otros adoptan un tono amenazante para generar miedo y conseguir que la persona actúe rápidamente.
El objetivo puede ser convencer a los damnificados de entregar dinero u objetos de valor a un desconocido que posteriormente se presenta en sus domicilios.
Desde el Municipio señalaron que este tipo de hechos ya se registró en distintas oportunidades durante los últimos años y remarcaron la necesidad de prestar especial atención en aquellos hogares que todavía cuentan con líneas telefónicas fijas.
Ante este escenario, las autoridades locales solicitaron especialmente a hijos, nietos y familiares de personas mayores o vulnerables que permanezcan atentos y colaboren con ellos para prevenir posibles engaños.