Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2026 7.500 MILLONES

LLA pone la lupa sobre una transferencia millonaria a ABSA y exige saber dónde fue la plata

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense presentó un pedido de informes para conocer el destino de los fondos girados a la empresa de agua durante el tercer trimestre del año. También reclamó precisiones sobre anteriores asistencias y el futuro financiero de la compañía.

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