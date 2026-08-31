LLA pone la lupa sobre una transferencia millonaria a ABSA y exige saber dónde fue la plata
El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense presentó un pedido de informes para conocer el destino de los fondos girados a la empresa de agua durante el tercer trimestre del año. También reclamó precisiones sobre anteriores asistencias y el futuro financiero de la compañía.
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El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza volvió a apuntar contra la administración de Axel Kicillof por el manejo de los recursos públicos y puso el foco en una transferencia de $7.500 millones a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Analía Balaudo, quien presentó un pedido de informes para conocer en detalle cuál será el destino de los fondos y qué mecanismos de control y rendición de cuentas se implementarán sobre el desembolso realizado por la Provincia.
Desde el espacio libertario remarcaron que el planteo no apunta a cuestionar la necesidad de sostener un servicio esencial, sino a reclamar información sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos por la empresa estatal.
En ese sentido, los legisladores buscan conocer también qué sucedió con las transferencias efectuadas con anterioridad, cuál es la situación económica y financiera de ABSA y si el Gobierno bonaerense tiene previsto realizar nuevas asistencias económicas durante lo que resta del año.
Los cuestionamientos de LLA a Kicillof
La presentación legislativa se inscribe en una serie de críticas de La Libertad Avanza al manejo de las cuentas públicas de la Provincia. Los senadores consideran que, frente a la situación económica bonaerense, cada desembolso estatal debería estar acompañado por información precisa sobre su utilización y los resultados alcanzados.
“La Provincia sigue poniendo miles de millones de pesos sin explicar con claridad qué hace con ellos ni qué resultados obtiene. En una PBA en crisis, cada peso que sale del Estado tiene que estar justificado”, señalaron desde el bloque libertario.
En esa línea, cuestionaron que la respuesta ante los problemas de gestión de las empresas públicas consista en incrementar las partidas destinadas a su funcionamiento. “No podemos naturalizar que la respuesta a la ineficiencia sea seguir poniendo plata”, advirtieron.
El pedido de informes también apunta al aumento de capital previsto para ABSA, una cuestión que los senadores libertarios pretenden incorporar al análisis de la situación financiera de la compañía y de las necesidades de recursos que podría tener en los próximos meses.
“Kicillof tiene que explicar dónde están los recursos”
Balaudo profundizó las críticas y reclamó que el Ejecutivo bonaerense brinde precisiones sobre el destino de los fondos públicos, en un contexto marcado, según LLA, por dificultades en la prestación de distintos servicios y un crecimiento del gasto provincial. “Mientras los bonaerenses enfrentan servicios deficientes y una administración provincial cada vez más costosa, Kicillof tiene que explicar dónde están los recursos y qué recibe la sociedad a cambio”, sostuvo la legisladora.
Finalmente, la senadora libertaria cuestionó la estrategia del Gobierno provincial para afrontar las dificultades de las empresas estatales y apuntó contra el nivel de gasto. “La crisis de la Provincia no se resuelve aumentando el gasto: se resuelve gestionando mejor, controlando y terminando con la ineficiencia”, concluyó Balaudo.