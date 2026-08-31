Con cortes de rutas, los trabajadores municipales presionan por mejores salarios 

Trabajadores municipales nucleados en FESIMUBO iniciaron hoy su plan de lucha provincial por mejores salarios, entre otras reivindicaciones, con una primera jornada de protesta que incluye cortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas.
Se trata de dos corredores estratégicos para la producción y la logística bonaerense: conectan distintos puntos del AMBA y el interior provincial y forman parte del circuito que vincula Campana, Luján, Cañuelas y La Plata, anticipando nuevas medidas en otros puntos de la provincia de Buenos Aires.
Según anticipó Hernán Doval, secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, durante las reuniones regionales de la Federación, el plan será “integral, permanente y prolongado”, con distintas acciones y medidas de fuerza en municipios de toda la provincia.
AHORA MUNICIPALES..!!
Empezó el Plan de Lucha de la FESIMUBO.. pic.twitter.com/DP5EyiT5wP
— Hernán Doval (@herdoval) August 31, 2026
A esto se suma el conflicto con el Ministerio de Trabajo bonaerense donde el gremio exige la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, previsto por la Ley 14.656, para discutir la situación laboral y salarial del sector.
Desde la Federación aseguran que la convocatoria lleva años de demora y recuerdan que, tras una reunión entre Doval y el gobernador Axel Kicillof, existió el compromiso de concretarla antes de finalizar 2025.
FESIMUBO también cuestiona los criterios de representatividad que pretende aplicar el Ministerio para integrar el Consejo y advierte que analiza posibles acciones legales si considera que la convocatoria incumple lo establecido por la legislación vigente.