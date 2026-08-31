El endeudamiento familiar se cuela en la agenda de los concejos deliberantes

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En medio de la crisis económica y el creciente endeudamiento familiar en Junín, la presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria en Junín, Maia Leiva, presentó un proyecto para asistir a vecinos que atraviesan dificultades para afrontar sus deudas.
Según datos difundidos recientemente, la deuda acumulada de los hogares juninenses supera los $242 mil millones, mientras que 9.574 personas se encuentran en situación de mora. El distrito se ubica así entre los municipios de la región con mayores niveles de endeudamiento.
Para la edil, el escenario está directamente relacionado con el deterioro de los ingresos familiares y el aumento del costo de vida durante la gestión de Javier Milei. En ese sentido, cuestionó el discurso que responsabiliza a los consumidores por el nivel de endeudamiento.
Al margen, Leiva sostuvo que el crédito se volvió una herramienta para afrontar gastos esenciales. “Las familias no se endeudan por mala administración, el crédito hoy se utiliza para comprar comida, pagar remedios, la luz, alquiler y sostener la urgencia diaria”, afirmó.
Frente a esta realidad, el proyecto plantea crear un Procedimiento Municipal de Asistencia, Saneamiento y Reestructuración de Deudas. La iniciativa contempla asesoramiento, acompañamiento integral, mediación con acreedores y alternativas de refinanciación de acuerdo con la capacidad real de pago de cada vecino.
Además, sostiene Cuestión Política, la propuesta incorpora herramientas de educación financiera y mecanismos para intervenir ante prácticas abusivas de cobranza. El objetivo es que el Estado municipal pueda acompañar a quienes quedaron atrapados en un circuito de préstamos, cuotas y refinanciaciones.