Volver | La Tecla Municipios 31 de agosto de 2026 PREOCUPACIÓN

El endeudamiento familiar se cuela en la agenda de los concejos deliberantes

Un proyecto del peronismo en Junín busca crear una herramienta municipal para acompañar a los vecinos en mora y facilitar alternativas para afrontar sus deudas.

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