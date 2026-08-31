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DRAMATICO

Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter, a los 71 años

El cantante, compositor y tecladista falleció este lunes tras luchar contra un cáncer. Fue confirmado por su círculo íntimo. Integró Bubu y lideró Suéter, banda clave del rock argentino de los 80

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El músico falleció este lunes tras luchar contra un cáncer. Lo confirmó su círculo íntimo. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter, una de las bandas más representativas del rock argentino de los 80.La noticia se conoció esta mañana.

El periodista Sergio Marchi la dio a conocer y relató que lo visitó en sus últimos días, junto con otros amigos. “Con gran tristeza tengo que dar la mala noticia de la muerte de Miguel Zavaleta, tras luchar contra un cáncer cruel”, escribió. También lo recordó como “un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80”.

Nacido en Buenos Aires el 16 de febrero de 1955, Zavaleta se destacó como cantante, compositor y tecladista. Antes de Suéter integró Bubu. En 1981 fundó la banda que lo consagró y dejó clásicos como “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”.

Tras la separación del grupo impulsó una carrera solista y colaboró con artistas como Charly García, Fito Páez, Fabiana Cantilo y Andrés Calamaro. En los últimos años volvió a presentar el repertorio de Suéter. Su muerte genera un fuerte impacto en el rock nacional.

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