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ALARMAS EN HOSPITALES

Crecen las crisis de salud mental en niños y adolescentes

Profesionales de la salud advierten que las consultas de menores por cuadros graves de salud mental se multiplican en las guardias. El bullying, los conflictos familiares, el aislamiento y la presión social aparecen como factores recurrentes, pero los especialistas coinciden en que el fenómeno se volvió difícil de contener y exige una respuesta urgente de familias, escuelas y Estado

Crecen las crisis de salud mental en niños y adolescentes
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Las guardias reciben cada vez más consultas de menores por crisis graves. El fenómeno ya no se considera aislado y exige prevención y contención urgente.

Los equipos de salud advierten un aumento de casos de extrema vulnerabilidad entre chicos y adolescentes.

El bullying, los conflictos familiares, el aislamiento y la presión social aparecen con frecuencia, aunque no hay una sola explicación. La magnitud del problema supera a hospitales, instituciones y comunidades en general.

Los especialistas piden detección temprana, más acceso a tratamiento y una respuesta conjunta. Detrás de cada caso hay un menor en situación límite.

La preocupación no se limita al volumen de casos. También apunta a la falta de recursos suficientes para la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos. El fenómeno involucra a las familias, las escuelas, los hospitales y las políticas públicas.

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