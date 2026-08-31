Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2026 NúMEROS BAJO LA LUPA

Entre el ajuste y el blindaje: qué dicen las declaraciones juradas de los Milei y Caputo

Los bienes del Presidente casi no variaron, pero su valuación sí; el ministro de Economía, en tanto, conserva la mayor parte de su fortuna en el exterior.

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