Entre el ajuste y el blindaje: qué dicen las declaraciones juradas de los Milei y Caputo

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El patrimonio declarado por el presidente Javier Milei aumentó un 43,3% nominal durante su segundo año completo de gestión, al pasar de $206 millones a $295,2 millones, según la presentación 2025 ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el dato pierde peso cuando se lo mide en dólares: el crecimiento real fue de apenas un 2,6%, de US$194.000 a US$199.000. Del incremento bruto en pesos, el 82% -unos $73 millones- corresponde a la revaluación de bienes que el mandatario ya poseía, no a nuevos ingresos.
La principal variación se explica por la casa de 100 metros cuadrados que Milei tiene en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2000, cuya valuación pasó de $38,4 a $73,6 millones, una suba del 91,5%. Los dos vehículos declarados -una Mercedes-Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé- no registraron cambios en su valuación durante el período, al igual que el resto de la composición patrimonial, que permaneció prácticamente intacta.
En cuanto a sus ahorros, el Presidente declaró US$85.562 entre efectivo y depósitos, una cifra casi idéntica a la reportada al inicio del año. El salto en pesos de esas tenencias -de $88 a $123,7 millones- responde principalmente al movimiento del tipo de cambio oficial y no a un aumento genuino del ahorro. Milei también informó ingresos por $81,8 millones, gastos por $66,3 millones y una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle.
Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, declaró un patrimonio de $35,3 millones, con un incremento de $23,9 millones respecto del año anterior, explicado en gran medida por la revaluación de un departamento en Vicente López que ya integraba sus bienes.
El caso que más contrastes genera es el del ministro de Economía, Luis Caputo, cuya fortuna trepó a USD 13,4 millones, un crecimiento del 37% medido en dólares. El funcionario gastó unos $24 millones mensuales y mantiene sin modificaciones su patrimonio inmobiliario: un departamento en Recoleta, tres cocheras, dos lotes y un campo en Alberti.