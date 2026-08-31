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Tini Stoessel rompe el silencio tras en el conflicto con su padre

La cantante habló de madurez y de un punto de inflexión en su carrera, mientras avanza la auditoría sobre el manejo de su fortuna y se agrava la ruptura con Alejandro Stoessel

Tini Stoessel rompe el silencio tras en el conflicto con su padre
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Tini Stoessel habló sobre el momento personal que atraviesa, en pleno conflicto económico con su padre, Alejandro Stoessel, y con una auditoría en marcha sobre sus finanzas.

“Encontrarte con tu espacio y tener las cosas claras viene de la mano con la edad y con crecer”, dijo la artista de 29 años. La frase se interpretó como una alusión al proceso que la llevó a tomar decisiones drásticas sobre el control de su carrera y de su patrimonio.

También señaló un giro en su obra: “Un punto de inflexión fue Un mechón de pelo: en mi último álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal”. Según sus palabras, la música se convirtió en un canal para procesar y mostrar etapas íntimas de su vida.

El cruce familiar se agravó hace unos tres meses, cuando Tini se separó de su padre como manager y encargó a un contador y un abogado la fiscalización de sus operaciones. Una auditoría habría indicado que, pese a haber facturado millones de dólares a lo largo de su carrera, no tiene bienes a su nombre.

En paralelo, Alejandro Stoessel protagonizó un episodio violento frente a su casa en San Isidro: arrojó piedras hacia un móvil periodístico, increpó a la prensa e incluso amenazó con llamar a la policía. Después debió ser trasladado a un sanatorio por un cuadro de estrés, en un vehículo conducido por su hijo.

Las declaraciones de Tini no detallan cifras ni acusaciones puntuales, pero refuerzan el relato de una ruptura profesional y personal: la cantante reclama claridad, autonomía y un manejo distinto de su carrera, en un conflicto que ya saltó del ámbito privado a la escena pública.

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