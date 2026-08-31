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Lunes, 31 agosto 2026
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EN EL SEPTIMO ARTE

Los maestros que reescribieron el lenguaje audiovisual

Un recorrido por Kubrick, Scorsese, Hitchcock, Kurosawa, Spielberg, Coppola, Welles, Bergman, Fellini y Tarantino, cineastas cuya visión personal transformó para siempre la manera de mirar una película.

Los maestros que reescribieron el lenguaje audiovisual
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Hay directores que filman historias. Y hay otros que cambian el modo en que el público entiende el cine. Sucede que no solo hicieron películas memorables, sino que alteraron la gramática con la que se mira una escena, se construye un personaje o se sostiene una emoción en pantalla.

Por ejemplo, Stanley Kubrick llevó la precisión formal y el control de la imagen a un extremo casi obsesivo. Asimismo, Martin Scorsese convirtió la calle, la culpa y la violencia urbana en materia narrativa de alta densidad emocional.

Por su parte,  Alfred Hitchcock convirtió el suspense en un sistema: cada plano anticipa, oculta o revela, mientras que Akira Kurosawa cruzó tradición japonesa y modernidad occidental y dejó un modelo de puesta en escena que influyó tanto en Hollywood como en el cine de autor.

Steven Spielberg democratizó el espectáculo sin renunciar a la emoción popular, y Francis Ford Coppola demostró que una epopeya familiar y un thriller de poder podían convivir en la misma película y definir una época.

Orson Welles, con Citizen Kane, reordenó el uso de la profundidad de campo, el montaje y la voz narrativa,  Ingmar Bergman exploró la fe, el silencio y la crisis interior con una radicalidad que sigue resultando contemporánea. Federico Fellini mezcló memoria, circo, sueño y sátira hasta convertir lo autobiográfico en mito.

Quentin Tarantino reescribió el diálogo, la cita cinefílica y la violencia estilizada para una generación que creció entre videoclubes y reestrenos.
 

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