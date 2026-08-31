Cayó Callejero Fino: arma limada y camioneta sin patente

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, fue detenido el domingo en Tigre. Circulaba en una Volkswagen Amarok V6 sin patentes por el cruce de Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata, cuando personal de la Comisaría 4° de Benavidez lo interceptó.



En el vehículo hallaron una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada. Viajaba con un joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui. Ambos fueron identificados y el músico quedó detenido. La causa quedó a cargo de la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, por tenencia ilegal de arma de guerra.Alvarenga será indagado este lunes, poco antes del mediodía. Pasó la noche en la misma comisaría, a metros de la fiscalía.Al ser detenido, el cantante dijo: “Me quiero matar”. Explicó que iba al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, en una quinta de la zona. Su productora informó que está atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades.



El abogado Ignacio Barrios viajó a Benavidez para asumir la defensa. Señaló que la camioneta es de Alvarenga y que la falta de patente, en todo caso, es una infracción. El problema, dijo, es el arma: “Estaba con la numeración limada.



El fiscal podría cuestionar quién la limó”. También advirtió por los antecedentes: a los 20 años, Alvarenga fue condenado a seis años de prisión por un robo a mano armada. “Hay que ver cómo influye esta condena previa para que el fiscal analice si pide la detención o no”.El sumario se inició por tenencia ilegal de arma de guerra, delito excarcelable con pena mínima de dos años.



El fiscal podría elevar la calificación a portación ilegal, porque el arma estaba cargada y lista para disparar, con una docena de balas en el cargador. En ese caso, la pena mínima sube a tres años, aunque también es excarcelable. La condena previa por un hecho a mano armada podría pesar en la decisión sobre la libertad.