Apps
Lunes, 31 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SIGUE EL ESCANDALO

Maxi López respondió a Wanda Nara: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió”

El deportista aclaró que esos hechos ocurrieron antes de conocerla y que no estaban casados. Pidió no entrar en provocaciones por respeto a sus hijos

Maxi López respondió a Wanda Nara: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió”
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Maxi López salió al cruce de Wanda Nara después de que ella reaccionara en Instagram a sus declaraciones en PH, Podemos Hablar. En un descargo publicado el 30 de agosto, el exfutbolista puso el eje en la cronología de los hechos, pidió no entrar en provocaciones por respeto a sus hijos y cerró: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”.

El origen del intercambio fue el relato que López hizo en el programa emitido el 29 de agosto. Allí contó anécdotas de fiestas en Rusia organizadas por un amigo. “Puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, dijo. También describió encuentros en lugares subterráneos y una escena en la que una persona “le gustaba la violencia y aplicaba violencia”. Relató: “Cuando me sacudió… Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”.

Wanda Nara respondió con ironía y enojo. Recordó que López llegó a Rusia casado con ella, sumó las anécdotas a “la cuenta” de infidelidades y escribió: “Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”. En otro mensaje, afirmó que ya se había olvidado de todo y que hoy lo cuida “como a un hermano”.

López, que suele evitar responder cuestiones personales en público, consideró que esta vez correspondía aclarar. “Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió. Y agregó: “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”. Pidió no entrar en provocaciones ni en detalles privados “por respeto a nuestros hijos”.

Al final del mensaje aludió a la separación de Nara y Mauro Icardi, y cerró: “Yo elegí seguir adelante”.Con ese descargo, el exjugador intentó despejar la idea de que las fiestas rusas hubieran ocurrido durante el matrimonio y devolver la discusión al terreno de lo ya superado, aunque el cruce público volvió a exponer una historia que ambos arrastran desde hace años.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

NúMEROS BAJO LA LUPA

Entre el ajuste y el blindaje: qué dicen las declaraciones juradas de los Milei y Caputo

Los bienes del Presidente casi no variaron, pero su valuación sí; el ministro de Economía, en tanto, conserva la mayor parte de su fortuna en el exterior.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Provincia actualizó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para septiembre

Faltó al laburo para farmear aura, salió segundo y amenaza con demandar

Desde hoy los bancos podrán cobrar la cuota de un préstamo desde otra cuenta

Renunció un fiscal de Mar del Plata, pero seguirá bajo una investigación disciplinaria

Capitán Sarmiento en alerta: Granja Tres Arroyos cerró su planta y crece la preocupación laboral

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET