Maxi López respondió a Wanda Nara: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió”

Maxi López salió al cruce de Wanda Nara después de que ella reaccionara en Instagram a sus declaraciones en PH, Podemos Hablar. En un descargo publicado el 30 de agosto, el exfutbolista puso el eje en la cronología de los hechos, pidió no entrar en provocaciones por respeto a sus hijos y cerró: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”.



El origen del intercambio fue el relato que López hizo en el programa emitido el 29 de agosto. Allí contó anécdotas de fiestas en Rusia organizadas por un amigo. “Puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, dijo. También describió encuentros en lugares subterráneos y una escena en la que una persona “le gustaba la violencia y aplicaba violencia”. Relató: “Cuando me sacudió… Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”.



Wanda Nara respondió con ironía y enojo. Recordó que López llegó a Rusia casado con ella, sumó las anécdotas a “la cuenta” de infidelidades y escribió: “Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”. En otro mensaje, afirmó que ya se había olvidado de todo y que hoy lo cuida “como a un hermano”.



López, que suele evitar responder cuestiones personales en público, consideró que esta vez correspondía aclarar. “Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió. Y agregó: “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”. Pidió no entrar en provocaciones ni en detalles privados “por respeto a nuestros hijos”.



Al final del mensaje aludió a la separación de Nara y Mauro Icardi, y cerró: “Yo elegí seguir adelante”.Con ese descargo, el exjugador intentó despejar la idea de que las fiestas rusas hubieran ocurrido durante el matrimonio y devolver la discusión al terreno de lo ya superado, aunque el cruce público volvió a exponer una historia que ambos arrastran desde hace años.