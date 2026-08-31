Volver | La Tecla Nacionales 31 de agosto de 2026 VISITA PAPAL

Llegó la delegación del Vaticano y arrancó la cuenta regresiva por la visita de León XIV

La comisión enviada por la Santa Sede evaluará seguridad y traslados antes de que la Santa Sede confirme el programa en septiembre

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