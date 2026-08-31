El consumo masivo profundiza su retroceso y golpea con fuerza al AMBA

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El consumo masivo volvió a mostrar signos de deterioro durante el segundo trimestre de 2026. Según el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, la caída interanual fue del 3,7%, un dato que confirma que las familias argentinas siguen recortando el changuito. El derrumbe fue todavía más pronunciado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las compras se desplomaron 6,8% frente al mismo período de 2025, consolidándose como la región más golpeada del país.
El deterioro no es un dato aislado. Durante el primer semestre del año, el consumo acumuló una baja del 2,5%, y el propio informe reconoce que el segundo trimestre "todavía no recupera el terreno perdido". La foto es heterogénea: mientras el interior del país mostró mayor estabilidad, CABA y el Gran Buenos Aires concentraron el ajuste más severo, evidenciando que la crisis de consumo golpea con particular dureza a los grandes centros urbanos.
El dato más revelador no es cuánto se compra, sino cómo. La frecuencia de visitas a los comercios aumentó 1,1%, pero las compras son cada vez más chicas y orientadas a la simple reposición. Es decir: los hogares argentinos van más seguido al negocio, pero llevan menos cosas. Del total de categorías relevadas, apenas 3 de cada 10 lograron crecer, mientras que el 44% registró caídas y un 23% fue directamente despriorizado por los consumidores.
El ajuste golpeó con especial dureza a los lácteos, que cayeron 7,6%, a los congelados, con un retroceso de 5,7%, y a las bebidas alcohólicas, que se hundieron 10,6%. Los alimentos secos y las infusiones amortiguaron algo el golpe, con bajas de 1,7% y 2,4% respectivamente, mientras que las bebidas sin alcohol fueron la única categoría en terreno positivo, con un magro 0,5% de crecimiento.
La composición familiar también marca diferencias en el ajuste. Los hogares unipersonales fueron los únicos que crecieron, con una suba del 1,1%, mientras que las familias de 3 a 4 integrantes sufrieron la contracción más severa, del 5,1%. En ese marco, el comercio de cercanía —almacenes y autoservicios— ganó terreno frente a las compras de mayor volumen, en línea con una lógica de reposición inmediata y presupuesto acotado.
Desde Worldpanel by Numerator, su managing director en Argentina, Esteban Cagnoli, atribuyó el fenómeno a una administración cada vez más selectiva del gasto familiar. Pero el cuadro de fondo excede la lectura sectorial: el consumo masivo se mantiene por debajo de los niveles previos a la asunción de Javier Milei, en sintonía con la recaudación, la inversión, el empleo formal y la producción industrial, todos indicadores que siguen lejos de recuperar los valores de 2023.