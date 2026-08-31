Gran Cañón: 15 desaparecidos y el parque aislado por las inundaciones

El Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, enfrenta una emergencia por inundaciones repentinas que han dejado al menos 15 personas desaparecidas y 62 evacuadas, según informó este domingo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).



Las tormentas, que azotaron la zona desde la madrugada del sábado, descargaron unos 2,5 centímetros de lluvia en 24 horas y provocaron crecidas especialmente graves en el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo quedaron destruidas, lo que cortó el acceso a pie.



La mayoría de los puentes de acceso también están fuera de servicio.El NPS, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa las labores de evacuación y búsqueda. Las autoridades han pedido a quien tenga información sobre excursionistas que estuvieran en las zonas afectadas que lo comunique al parque. El acceso al río Colorado y varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.Además de los daños en infraestructuras, las inundaciones afectaron una tubería de agua que abastece a los visitantes, lo que deja al parque con recursos hídricos limitados. Se espera que las evacuaciones continúen en varios campamentos ante el pronóstico de más tormentas, lluvias intensas, flujos de escombros y desprendimientos de rocas.



El Gran Cañón es uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos: en 2025 registró más de 4,43 millones de visitas recreativas. Las autoridades advierten que las condiciones de senderos y del río pueden cambiar con rapidez en los próximos días.