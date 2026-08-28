Andrea Rincón: “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales”

Andrea Rincón (41) anunció que se casa con Mauricio Corrado (53), el hombre con el que se había comprometido hace casi tres años y con quien se reconcilió en diciembre.



El civil será el 19 de noviembre; la ceremonia religiosa y la fiesta, el 7 de marzo de 2027.La fecha del trámite no es casual: ese día una amiga le habló de Dios y además es el cumpleaños de su abuela Ñata.



El vestido lo hará Cynthia Martos.Rincón dice que aceptó casarse después de mucha terapia y de un trabajo interno ligado a su fe cristiana evangélica. “Aprendí a amar bien”, resume. Cuenta que hubo idas y vueltas, que el miedo la impulsó a romper todo y que él se quedó. También habla de perdón mutuo y de que esta es, hasta hoy, “la mejor versión de Andrea”.



La pareja mantuvo la reconciliación en secreto, primero ante las familias y después ante los amigos. Hoy hacen coaching de pareja para poder hablar. Según ella, nunca dejaron de quererse: se separaron, él se puso un local en la esquina de su trabajo para verla, se cruzaron, se abrazaron y lloraron. Ahora se casan.Hasta el casamiento decidieron mantener celibato. “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales”, afirma. Lo presenta como obediencia y agradecimiento a Dios. Dice que, cuando se desordenó, vivió un infierno, con adicciones y hasta dormir en una plaza; que al alinearse con su fe empezó a estar en paz.



También relató experiencias que interpreta como espirituales: un episodio que describe como exorcismo, convulsiones y, según cuenta, dos años escupiendo sangre; cuando se puso en pareja, Corrado también habría vomitado sangre. “Lo que nos dicen es que había algo para que no estemos juntos”, afirma.Rincón conduce y produce Con todo respeto, por El Nueve.



En esta etapa, dice, formar una familia es su sueño y cree que Corrado es “la persona que me trajo Dios para que lo haga”.