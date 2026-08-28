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Mirtha Legrand y Juana Viale confirman las mesas del fin de semana

El sábado, La Noche de Mirtha recibe a Alejandro Lerner, Marcelo de Bellis, Pampito, Marilú Marini y Guadalupe Vázquez. El domingo, Almorzando con Juana suma a Leticia Brédice, Hilda Lizarazu, Fabio Di Tomaso, Brian Buley y Gonzalo “el Pela” Romero

Mirtha Legrand y Juana Viale confirman las mesas del fin de semana
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La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya cerró los invitados para el último fin de semana de agosto. Como cada sábado y domingo, las mesas de eltrece vuelven a mezclar espectáculo, periodismo y actualidad, con nombres que prometen charla larga y algo de polémica.

El sábado 29, desde las 21:30, Mirtha Legrand abre La Noche de Mirtha. El primer nombre fuerte es Alejandro Lerner, cantautor y compositor con décadas de hits y una agenda que siempre despierta preguntas sobre música, política y vida personal. Lo acompaña el actor Marcelo de Bellis, habitual de teatro y televisión. También se sienta Sebastián “Pampito” Perelló, conductor de Puro Show por la misma pantalla: un invitado que conoce el backstage del medio y suele cruzar chimentos con opinión. Completan la mesa dos perfiles distintos: Marilú Marini, figura histórica de la actuación, y la periodista Guadalupe Vázquez, más ligada al análisis político y mediático.

Por su parte, en Almorzando con Juana, la figura central es Leticia Brédice, que acaba de interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán. Ese papel la deja expuesta a preguntas sobre el personaje, el rating, la relación con el mundo de Susana y cómo se vivió el rodaje. La música llega con Hilda Lizarazu, voz de larga trayectoria. Del lado actoral se suman Fabio Di Tomaso y Brian Buley. Cierra el escritor y músico Gonzalo “el Pela” Romero, un perfil más informal que suele aportar anécdotas y humor.

La mesa de Juana queda así más volcada al espectáculo y a la ficción reciente, con Brédice como disparador y el resto para ampliar a teatro, música y televisión.

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