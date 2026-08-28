El empresario teatral Aldo Funes irá a juicio por abuso sexual agravado

El empresario de espectáculos Aldo Funes enfrentará un juicio oral por abuso sexual agravado.



El 16 de julio se confirmó la elevación a juicio, luego de que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazara los recursos de la defensa.



Según la imputación, Funes es presunto autor de tres hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal, cometidos con violencia y amenazas, y en un contexto de abuso coactivo e intimidatorio derivado de una relación de dependencia.



La misma resolución ratificó el procesamiento de Sandra Verónica Carpena, madre de la víctima, como presunta partícipe necesaria. Según el expediente, habría instado a la menor a concurrir a encuentros con el productor a sabiendas de que se trataría de relaciones sexuales no consentidas.



El caso se mantiene en sede judicial. Funes y Carpena llegan a esta instancia en calidad de imputados: la responsabilidad penal se definirá en el juicio.