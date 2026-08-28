Luck Ra se habría reencontrado con su exnovia

A poco más de un mes de que se conociera el fin de su relación con La Joaqui, Luck Ra volvió a concentrar la atención por un supuesto reencuentro con su expareja, Guille Giles.Según las versiones que circulan, ambos habrían vuelto a verse y a hablar.



La relación entre el músico y Giles se extendió por tres o cuatro años y terminó antes de que él iniciara su romance con La Joaqui. El contacto, sin embargo, nunca se interrumpió del todo: Giles continuó trabajando en el entorno del cantante, lo que habría facilitado el acercamiento



.La Joaqui se habría enterado del reencuentro y habría reaccionado con fuerte enojo. También habría dejado de seguir a Giles en redes, un gesto que muchos interpretaron como la ruptura de un vínculo que hasta entonces se mostraba cercano. Incluso se había dicho que la cantante intercedió para que Giles siguiera colaborando con Luck Ra.



El escenario se vuelve más complejo por otros capítulos recientes. Giles había vivido en México con Santiago Simón y La Joaqui la visitaba en esos viajes. Tras esa separación, cobró fuerza el rumor del regreso con el cantante.



En paralelo, Tuli Acosta mencionada en su momento como tercera en discordia habría contactado a La Joaqui para agradecerle que no la atacara en público.Hasta el momento no hay declaraciones oficiales de Luck Ra, La Joaqui ni Guille Giles que confirmen o desmientan el supuesto reencuentro.