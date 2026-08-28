Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, a las 06:35 hora local. Había ingresado la semana pasada por una anemia hemolítica, una rara enfermedad sanguínea. En las horas previas, la familia real lo visitó y decenas de personas dejaron flores frente al palacio.



Fue el primer rey nacido en Noruega desde el siglo XIV. Reinó 35 años y deja el trono a su hijo Haakon. Le sobreviven la reina Sonja, su esposa durante casi 58 años, la princesa Märtha Louise y seis nietos.



Nacido el 21 de febrero de 1937 en Skaugum, cerca de Oslo, tenía tres años cuando la Alemania nazi invadió el país. Su madre huyó con los niños a Suecia y luego a Estados Unidos, invitados por Franklin D. Roosevelt. Volvió al final de la guerra, hizo el servicio militar y estudió en Oxford. Se convirtió en príncipe heredero en 1957 y en rey el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olaf V.



Su matrimonio marcó un antes y un después. Conoció a Sonja Haraldsen, hija de un empresario, y esperó nueve años el consentimiento paterno: Olaf quería una princesa europea. Harald advirtió que, si no podía casarse con ella, permanecería soltero. Se casaron el 29 de agosto de 1968 en la catedral de Oslo. Esa decisión abrió la puerta a que sus hijos también se casaran con personas ajenas a la realeza.Como monarca, impulsó una Casa Real más igualitaria y transparente en finanzas y salud. Tras los atentados de 2011 en Oslo y Utøya con 77 muertos, la mayoría jóvenes, llamó a no dejarse vencer por el miedo y habló en televisión al borde de las lágrimas: “Como rey de esta nación, me solidarizo con cada uno de ustedes”.



En 2016 defendió la diversidad religiosa, étnica y de orientación sexual.Fue un deportista destacado: representó a Noruega en vela en tres Juegos Olímpicos y fundó la rama noruega del WWF, que presidió dos décadas. Recibió en el palacio a la selección de fútbol tras los cuartos de final del Mundial.Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y por crisis familiares: la condena por violación de Marius Borg Høiby, hijastro de Haakon; los contactos de la princesa heredera Mette-Marit con Jeffrey Epstein; el segundo matrimonio de Märtha Louise con un autodenominado chamán; y el trasplante de pulmón de Mette-Marit. El apoyo a la monarquía cayó, pero las críticas rara vez se dirigieron al propio Harald, visto como “rey del pueblo”.