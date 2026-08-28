Lujo frente al Léman: la clínica suiza que eligió Juliana Awada

Juliana Awada se instaló en Clinique La Prairie, uno de los centros de bienestar y longevidad más exclusivos de Europa, a orillas del lago Léman. Es más, eligió el complejo de Clarens-Montreux para un programa de detox, controles médicos y descanso, lejos del ruido mediático y con vista privilegiada a los Alpes y al agua.



Vale mencionar que la institución fue fundada en 1931 por el médico suizo Paul Niehans, se consolidó como un referente mundial de medicina preventiva y revitalización. Su propuesta se organiza en cuatro ejes: evaluación médica, nutrición avanzada, bienestar y relajación, y movimiento. La estadía incluye estudios de laboratorio, test genéticos y un menú antiinflamatorio adaptado a cada paciente, bajo supervisión de un equipo multidisciplinario. El entorno es parte del tratamiento. Suites con vista al lago, aire de montaña, silencio y una atención personalizada con ratio alto de personal por huésped.



Por su parte, Awada compartió en redes fragmentos de su rutina: infusiones purificantes, lectura sobre longevidad y desayunos con frutos rojos, yogurt y granola.



La lista de huéspedes ilustres es larga y, en muchos casos, histórica. Entre las argentinas que pasaron por allí figuran Mirtha Legrand y Susana Giménez. A nivel internacional, la clínica recibió a Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Charles de Gaulle y el papa Pío XII, cuya estadía en los años 50 catapultó la fama del lugar. También se mencionan estancias de Diego Maradona, Mick Jagger, Carla Bruni e Isabelle Adjani.La institución mantiene una política estricta de discreción: no confirma ni desmiente pacientes.



El prestigio se sostiene en el mix de ciencia, lujo y aislamiento. Los programas como Revitalización y Master Detox combinan diagnósticos de alta precisión con terapias de regeneración, spa médico y planes de movimiento.



La escapada de Awada se conoció a partir de imágenes junto al consultor de wellness Willie Carballo, quien anticipó la organización del viaje. No se trata de una internación de urgencia, sino de una estadía planificada de medicina preventiva y reset integral.



Mientras el lago Léman marca el horizonte de las habitaciones, Clinique La Prairie sigue siendo el destino al que llegan quienes buscan sumar años con calidad de vida, lejos de los flashes y con la promesa de un cuerpo y una agenda puestos a punto.