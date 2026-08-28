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Nepal y China frenan rescates por el desborde de un lago glacial

Más de mil personas siguen desaparecidas tras el colapso de un glaciar. Las autoridades paralizaron las operaciones ante el riesgo de que más de dos millones de metros cúbicos de agua desaten una nueva avalancha

Nepal y China frenan rescates por el desborde de un lago glacial
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Nepal y China detuvieron este viernes las tareas de búsqueda y rescate en la zona devastada por la catástrofe del miércoles 26 de agosto, que destruyó el paso fronterizo de Gyirong, en el suroeste del Tíbet. La decisión se tomó después de que un lago de montaña formado por los escombros del desastre comenzara a desbordarse y pusiera en peligro directo a los equipos de emergencia.

Las autoridades del condado tibetano de Gyirong ordenaron la suspensión temporal al detectar que el embalse natural acumulaba más de dos millones de metros cúbicos de agua y ya presentaba desbordamientos. El lago se encuentra a unos 2.950 metros de altitud, a más de diez kilómetros del paso fronterizo y cerca de mil metros por encima de la zona de rescate. Una descarga repentina podría generar nuevas crecidas o corrimientos de lodo sobre las comunidades aguas abajo. Los equipos de emergencia se concentraron en las inmediaciones de Laojiang, a unos siete kilómetros del paso de Gyirong, a la espera de nuevas instrucciones.

En el lado nepalí, las autoridades también interrumpieron las labores en el valle del río Trishuli por el mismo desborde. La medida coordinada refleja la amenaza que el lago represado representa para los operativos terrestres. La tragedia se originó en el colapso de una gran masa de hielo de un glaciar nepalí situado entre 5.200 y 5.500 metros de altitud.

El derrumbe arrastró rocas y materiales, se convirtió en una avalancha de lodo que descendió por los sistemas fluviales del Himalaya, arrasó el puesto fronterizo y generó el lago que ahora amenaza con reabrir la catástrofe. El paso de Gyirong, uno de los principales cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet, quedó cubierto de lodo y escombros, con graves daños en accesos, comunicaciones e infraestructuras. El saldo sigue en aumento.

En Nepal hay más de 470 muertos confirmados, mientras en el lado tibetano se registran cinco fallecidos. En conjunto, más de mil personas permanecen sin localizar. Al menos 540 son extranjeras, entre ellas numerosos peregrinos hindúes de la India que se dirigían al monte Kailash y al lago Mansaróvar. Solo en Gyirong hay 558 desaparecidos, 260 de ellos de nacionalidades extranjeras.

El deslizamiento afectará a más de 90.000 personas en la región del Himalaya. Camiones con suministros de socorro quedaron bloqueados tras el desbordamiento del lago, lo que agrava la situación humanitaria en las zonas ya devastadas.Los equipos de emergencia monitorean de cerca la evolución del lago y emplean modelos 3D generados por drones e imágenes térmicas mientras esperan que baje el riesgo para reanudar las operaciones.

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