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POLEMICA CIENTIFICA

Avanza la investigación sobre úteros artificiales para sostener la vida fetal

Equipos científicos estudian entornos controlados que imitan el útero para sostener fetos muy prematuros. Los ensayos actuales se concentran en modelos animales y en laboratorio; todavía no existe un sistema capaz de completar un embarazo humano

Avanza la investigación sobre úteros artificiales para sostener la vida fetal
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Los laboratorios de varios países impulsan la investigación en ectogénesis: el desarrollo de un feto fuera del cuerpo, en un medio que reproduce funciones del útero. El objetivo más concreto no es reemplazar el embarazo, sino ganar tiempo vital en casos de prematurez extrema.

Los prototipos más avanzados combinan una bolsa o cámara con líquido similar al amniótico, un circuito de oxigenación y un sistema de nutrición comparable al cordón umbilical. En experimentos con animales, principalmente corderos, se logró sostener fetos prematuros durante días o semanas, con un desarrollo comparable al que habrían tenido en el útero materno.

En paralelo, grupos de investigación trabajan con organoides uterinos: tejidos cultivados a partir de células que imitan el revestimiento del útero. Sirven para estudiar la implantación del embrión, probar fármacos y entender por qué fallan algunos tratamientos de fertilidad. Son herramientas de laboratorio, no un sustituto del embarazo.Los límites siguen siendo claros. No hay evidencia de un dispositivo capaz de gestar un bebé humano desde la concepción hasta el nacimiento.

En varios países, incluida China, la investigación con embriones humanos está acotada por plazos legales estrictos. También persisten obstáculos técnicos: regular temperatura, presión, hormonas, inmunidad e intercambio de gases durante meses.

El campo abre un debate ético sobre hasta dónde debe llegar la medicina reproductiva, cómo proteger al feto y qué uso clínico sería aceptable. Por ahora, la línea más realista es neonatal: intentar mejorar la sobrevida de bebés nacidos demasiado pronto, no crear un embarazo artificial completo.

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