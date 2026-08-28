Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2026 BAJADA DE LINEA

Milei y la doble vara: acusó a docentes de adoctrinar y llevó sus valores a una escuela

El Presidente volvió a cuestionar el supuesto adoctrinamiento en escuelas y universidades, pero esta vez fue él quien habló ante alumnos secundarios sobre ética, política y valores judeocristianos. La escena reavivó las críticas por una doble vara frente al vínculo entre ideología y educación.

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