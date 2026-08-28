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MEDIDA DE CUIDADO

Meta limitará a dos horas el uso de Instagram y Facebook en adolescentes

La compañía activará por defecto un tope diario de dos horas, un bloqueo nocturno, notificaciones silenciadas en horario escolar y más controles parentales, como parte de un acuerdo con fiscales de Estados Unidos

Meta limitará a dos horas el uso de Instagram y Facebook en adolescentes
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Meta implementará restricciones automáticas para usuarios de entre 13 y 17 años en Instagram y Facebook. Las aplicaciones quedarán bloqueadas durante la noche y tendrán un límite diario de dos horas de uso, según el acuerdo alcanzado con fiscales generales de Estados Unidos.

Vale mencionar que las medidas forman parte de un pacto que busca poner fin a un litigio sobre el impacto de las plataformas en niños y adolescentes. El acuerdo contempla también que las notificaciones permanezcan desactivadas durante el horario escolar, que los menores reciban avisos cada 15 minutos de uso continuo y que los padres dispongan de nuevas herramientas de supervisión.

El límite de dos horas es acumulado entre Instagram y Facebook, se reinicia a medianoche y no incluye el tiempo de mensajería ni el consumo de videos o audios de más de 22 minutos. El “modo nocturno” impedirá publicar y acceder al feed, las historias, Explorar y Reels entre las 00:00 y las 06:00, aunque se mantendrá el acceso a los mensajes. En horario escolar (de 8 a 15 en días hábiles del período lectivo) se silenciarán las notificaciones, salvo mensajes directos y alertas de seguridad.Los padres podrán desactivar o modificar estas restricciones. También se reforzarán los controles de edad, se ocultarán por defecto los “me gusta” y se restringirán ciertos filtros.

La implementación se hará de forma progresiva en los próximos meses y, en principio, aplica a usuarios de Estados Unidos; Meta indicó que observará los resultados y dialogará con otros gobiernos.

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