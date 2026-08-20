Kicillof puso en la mira a las billeteras virtuales, culpó a Milei y tomará medidas
El Gobernador apuntó contra el gobierno nacional en medio de la crisis económica que golpea a millones de trabajadores. El objetivo es paliar una situación que desborda en la provincia de Buenos Aires. El mensaje que busca trascender las fronteras del territorio bonaerense.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezaron una conferencia de prensa con la idea de brindar herramientas para las personas azotadas por la morosidad. El foco puesto en las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, críticas lapidarias a las billetes virtuales y las consecuencias en el bolsillo de millones de personas.
En la sala de conferencias de la Gobernación, el primer mandatario expresó que “es de público conocimiento, aunque a veces no se llega a mensular de la forma adecuada por las consecuencias que tiene en la vida de las personas y en la economía en su conjunto, la gravedad que tiene hoy el endeudamiento y sobre todo es el cumplimiento sobre la llamada morosidad”.
En ese sentido, recordó que 21 millones de personas están endeudadas y que “tenemos una de cada cinco personas adultas, un 20%, no de los 21 millones, sino del total, un 20%, es decir, seis millones se encuentra en situación de mora. De los endeudados uno cada tres, prácticamente del total de las personas adultas, uno cada cinco, hoy no puede pagar las deudas que contrajo”.
“Hay una gravedad realmente extraordinaria”, sentenció y sostuvo que “las varias formas de endeudamiento que tienen que ver con crédito bancarios, que tienen que ver con tarjetas de crédito, que tienen que ver también con financieras de diversos tipos, que tienen que ver con las propias billeteras digitales, pero que tienen que ver también con otros modos informales, el movimiento existen hace muchísimo tiempo. Sin embargo, en los últimos dos años y medio se desencadenó explosivamente el fenómeno del aumento de la morosidad”.
Kicillof luego apuntó al gobierno nacional y aseguró que “lo que pasó es la política económica de Milei, pura y simplemente. Este fenómeno es producto y resultado de la famosa macroeconomía que teóricamente anda bien de Milei”. Entonces, explicó que “la imposibilidad de pagar se deriva de un hecho que es característico de la macroeconomía deliberada que sostiene el gobierno, que es los ingresos bajos, ingresos planchados, reprimidos, salariales, jubilaciones, ingreso de todo tipo, incluso ingresos de sectores empresariales que están hoy, como todo el mundo sabe, casi toda la rama de la producción económica, particularmente las pequeñas y medianas empresas de casi todos los sectores con dificultades en su rentabilidad cuando no con situaciones de cierre”.
“Se han perdido unas 30.000 empresas en la Argentina desde que llegó Milei y se han perdido más de 330.000 puestos de trabajo formales”, dijo.
En cuanto a la situación de las billeteras virtuales, el Gobernador indicó que “primero eran como medio de pago, pero luego también como proveedor de crédito. Y al mismo tiempo como colocador de recursos a través de algún activo financiero. Ese rol que están cumpliendo lo asemeja mucho un banco”.
“Es lo que históricamente hacían los bancos, pero ahora lo hacen billeteras digitales que tienen una regulación muchísimo menos rigurosa, muchísimo más flexible, por parte de la autoridad”, agregó. Además, expresó que “de lo que estoy hablando es del conjunto de este sector y cómo ha reemplazado en buena medida funciones que antes eran del sector financiero. Ustedes saben que con esta idea de Milei, de que el mercado siempre hace las cosas bien y que no tiene peligros y ni para las personas, ni para el conjunto, han recurrido sucesos económicos gravísimos”.
Por su parte, Según explicó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, durante el primer semestre del año se registraron 2.240 denuncias contra distintas empresas del sector. Asimismo, detalló que entre las firmas más denunciadas se encuentran Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Rappi y Cencosud, y señaló que las presentaciones están vinculadas con presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor, además de situaciones de acoso y hostigamiento.
“Solamente en el primer semestre de este año recibimos en la Dirección de Defensa del Consumidor 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Rappi y Cencosud, que son las fintech más denunciadas por incumplimientos con la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”, sostuvo.
El funcionario explicó que la Provincia ya abrió expedientes e inició una investigación a partir de las denuncias recibidas y de acciones de oficio impulsadas por la Dirección de Defensa del Consumidor. En ese marco, precisó que las imputaciones están vinculadas con distintas prácticas que podrían vulnerar los derechos de los consumidores.
“Ya abrimos un expediente, una investigación a partir de denuncias y de acciones de oficio por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor, con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa sobre las condiciones particulares de los préstamos, falta de botón de arrepentimiento visible, destacado y en el primer acceso”, señaló.
Además, la administración bonaerense solicitará información a las empresas para conocer cómo se determinan las condiciones de los créditos ofrecidos a los usuarios. El objetivo será conocer los criterios utilizados para establecer las tasas y la composición del costo financiero total. “Vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés, la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual, y cuál es la composición real del costo financiero total, porque no hay información clara y es imposible determinar cuáles son todos los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de crédito enfrente estas condiciones crediticias”, afirmó.
Costa indicó que el proceso administrativo ya está en marcha y que las empresas involucradas serán notificadas para que puedan presentar sus descargos antes de que se adopten las medidas correspondientes. “Ya la investigación y las acciones están en curso y, a partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas, que son las principales fintech y las más denunciadas en la provincia de Buenos Aires, para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes”, indicó.
En caso de que durante la investigación se comprueben las conductas denunciadas y los incumplimientos de la normativa vigente, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 1.883 millones de pesos, además de la obligación de revertir las prácticas consideradas contrarias a las normas de defensa del consumidor.
“Las multas que establece la investigación, en caso de demostrarse estas conductas y estos incumplimientos, son de hasta 1.883 millones de pesos, en caso de demostrarse estas violaciones a las normativas, y además la obligación de revertir todos los incumplimientos y todas las acciones que van en contra de la normativa vigente”, remarcó el ministro.
Por último, Costa enmarcó la decisión en el rol que la administración de Axel Kicillof pretende darle al Estado bonaerense frente a situaciones de vulnerabilidad económica y cuestionó el accionar del Gobierno nacional.
“Entonces, una vez más, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de la voluntad, decisión y necesidad de que el Estado provincial se haga cargo de lo que no hace el Estado nacional y que es lo que marcamos todo el tiempo, que tenemos que estar cerca de quienes hoy somos vulnerables, necesitados, acompañarlos y, sobre todo, evitar que se sigan aprovechando de situaciones”, sostuvo.
Finalmente, anticipó que la Provincia comunicará los resultados a medida que avance el procedimiento administrativo. “Vamos a ir informando, a partir de que comencemos o que sigamos el proceso administrativo y formal, cuáles son los resultados de la investigación y de la acción del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.