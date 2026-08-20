Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2026 DISCURSO

Milei defendió su gestión: “La foto es horrible, pero la película es la mejor”

El Presidente pronunció un discurso en el Consejo de las Américas en el que destacó los logros de su gobierno aunque reconoció que hay dificultades.

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