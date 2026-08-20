Milei defendió su gestión: “La foto es horrible, pero la película es la mejor”

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“La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”. Con esa frase, el presidente de la Nación, Javier Milei, sintetizó hoy su evaluación del rumbo económico durante su discurso ante el Consejo de las Américas, donde defendió los resultados de su gestión y aseguró que mantendrá los objetivos que se planteó al asumir.
El mandatario sostuvo que su principal compromiso es reducir la inflación y conseguir que la economía vuelva a crecer. “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó.
En relación con los precios, Milei destacó la desaceleración de la inflación y aseguró que el índice cayó un 85% durante su administración.
También puso el foco en la actividad económica. Según afirmó, la economía creció un 8,3% durante su mandato. Además, sostuvo que, al descontar el efecto de arrastre que atribuyó a la gestión anterior, el crecimiento acumulado durante los primeros dos años de su administración superó los 10 puntos porcentuales.
Frente a las críticas sobre la evolución de la actividad, el Presidente rechazó la idea de que exista un “crecimiento a dos velocidades”. En cambio, explicó las diferencias entre sectores como parte de un proceso de transformación de la economía, en el que algunas empresas dejan de operar mientras aparecen nuevas compañías como consecuencia de una reasignación de recursos.
El impacto de la tecnología sobre el mercado laboral también formó parte de su exposición. Milei cuestionó la idea de que la incorporación de tecnología necesariamente implique una pérdida de puestos de trabajo. Según planteó, la reducción de costos y precios permite liberar recursos que pueden destinarse al consumo y favorecer el crecimiento de otras actividades.
El jefe de Estado aprovechó además su intervención para volver a cuestionar a economistas y sectores políticos opositores, mientras defendió las estadísticas oficiales.
Pese a reconocer las dificultades que atraviesa actualmente la economía, Milei sostuvo que continúa confiando en el rumbo elegido por su administración y reafirmó su intención de cumplir con las metas que se fijó al asumir la Presidencia.