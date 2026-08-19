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Jueves, 20 agosto 2026
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INVENTOS TEXTILES
Por Angelina Cáceres

Gianni Versace y el Oroton: la malla metálica que redefinió el glamour

El diseñador italiano ideó junto a un artesano alemán un tejido innovador que combinaba la suavidad de la seda con la resistencia del metal. Décadas después, el Oroton sigue brillando en las alfombras rojas de la mano de celebridades

Gianni Versace y el Oroton: la malla metálica que redefinió el glamour
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Gianni Versace soñó con un material que uniera la delicadeza de la seda con la fortaleza del metal.

Tras meses de experimentación junto a un artesano alemán, nació el Oroton: una malla metálica ultraflexible que se adapta al cuerpo como una segunda piel.

Esta innovación revolucionó la moda de la época. Los vestidos confeccionados con esta mezcla se convirtieron en una de las firmas más reconocibles de la casa Versace y transformaron la idea del glamour contemporáneo.

Hoy, décadas más tarde, el legado esta innovadora creación textil permanece vigente. Es más, continúa luciéndose en las alfombras rojas, elegido por figuras como Jennifer Lopez, Blake Lively, Kim Kardashian e Irina Shayk, entre otras.

Más que un simple tejido, el Oroton representó una apuesta tecnológica y estética que cambió la historia de la moda.

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