Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 REPERCUSIONES

Por Andrés Sosa

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La Procuración aclaró el vínculo de Albertina Mangini y reveló que está suspendida

Desde el Ministerio Público bonaerense aclararon que la funcionaria pertenece a su planta, pero que funcionalmente depende de la Fiscalía de Cámara de La Plata. Además, precisaron que enfrenta un proceso disciplinario paralelo a la causa penal y detallaron qué ocurrirá si finalmente es condenada.

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