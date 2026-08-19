Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 MECANISMO

El método del pitufeo: las maniobras para concretar una estafa de $27 mil millones

La investigación judicial reconstruyó una maniobra de lavado que habría utilizado a personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. En términos prácticos, el mecanismo dificultaba la trazabilidad del dinero.

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