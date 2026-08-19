Las diosas de los 90: un repaso por las mujeres icónicas de la cultura pop

Los años 90 dejaron una huella imborrable en la cultura pop gracias a un grupo de mujeres que definieron el estilo, la sensualidad y el estrellato de toda una generación. Entre las supermodelos que dominaban las portadas y las pasarelas se destacan Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Tyra Banks.



En el cine y la televisión brillaron nombres como Pamela Anderson, Cameron Diaz, Halle Berry, Salma Hayek y Teri Hatcher. La lista también incluye a la leyenda de la música Mariah Carey, cuya presencia completa el pantheon de las “diosas de los noventa”.



Más de dos décadas después, el impacto de estas mujeres sigue generando debate y nostalgia. Muchos agregan a la selección figuras como Sharon Stone, Kim Basinger, Winona Ryder, Demi Moore, Alicia Silverstone, Britney Spears, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Julia Roberts, consolidándolas como referentes inolvidables de una era que muchos consideran insuperable.