Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

Obras clandestinas: la Provincia habilitó un plan para regularizarlas en el Río Salado

La Provincia aprobó un régimen especial para regularizar obras hidráulicas ejecutadas sin autorización en la Cuenca del Río Salado. El programa alcanzará inicialmente a las subregiones A2, A3 y B3 y permitirá adecuar estructuras que colaboran con el manejo de excedentes hídricos.

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