Obras clandestinas: la Provincia habilitó un plan para regularizarlas en el Río Salado
La Provincia aprobó un régimen especial para regularizar obras hidráulicas ejecutadas sin autorización en la Cuenca del Río Salado. El programa alcanzará inicialmente a las subregiones A2, A3 y B3 y permitirá adecuar estructuras que colaboran con el manejo de excedentes hídricos.
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La Provincia de Buenos Aires aprobó un Programa Especial para regularizar obras hidráulicas ejecutadas sin los permisos correspondientes en la Cuenca del Río Salado. La medida, dispuesta mediante la Resolución Nº 661-MIYSPGP-2026, tendrá una primera etapa de aplicación en los Comités de Cuenca de las subregiones A2, A3 y B3.
La iniciativa apunta a resolver una problemática que se arrastra desde hace años y que se profundizó a partir de las sucesivas situaciones de emergencia provocadas por excesos hídricos en distintos puntos del territorio bonaerense.
Según establece la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, numerosas obras secundarias y terciarias de drenaje fueron construidas por municipios y productores sin contar con los permisos exigidos por la normativa vigente. Aunque se encuentran en una situación irregular, muchas de ellas actualmente funcionan y contribuyen al desagüe de microcuencas y al manejo de excedentes de agua.
El Gobierno bonaerense explicó que estas obras complementan la red de drenaje superficial artificial de la región, especialmente en zonas llanas donde los caminos también cumplen un rol dentro del sistema hidráulico. En distintos sectores, las bajas cotas de las trazas viales respecto de los campos linderos hacen que los caminos reciban excedentes pluviales y requieran terraplenes y obras de cruce.
En este contexto, varios municipios plantearon durante las actividades desarrolladas en 2025, en el marco de los Comités de Cuenca, la necesidad de regularizar obras hidráulicas de antigua data que tienen interés general y que aportan al funcionamiento del sistema de drenaje.
El nuevo programa funcionará como un régimen especial y complementario del procedimiento aprobado en abril de 2026 mediante la Resolución Nº 46/26, que estableció el mecanismo para el tratamiento, la prevención y la resolución de obras hidráulicas no autorizadas en la provincia.
La medida contempla un proceso dividido en tres fases:
En la primera etapa, el municipio deberá presentar una nota ante el Comité de Cuenca correspondiente y obtener la no objeción de ese organismo para incorporar la obra al programa.
Luego, en la Fase II, deberá presentar ante la Autoridad del Agua la documentación requerida. El organismo analizará el caso y, si corresponde, emitirá un Certificado de Incorporación al Programa.
Finalmente, la Fase III establece los requisitos documentales y técnicos para avanzar con la regularización. El procedimiento contempla tanto las obras que no requieren modificaciones como aquellas que necesitan adecuaciones.
Un punto central de la resolución es que, cuando exista una denuncia en trámite por una obra presuntamente clandestina bajo el procedimiento de la Resolución Nº 46/26, quedará suspendido el proceso de declaración de clandestinidad mientras se tramite su regularización dentro del nuevo programa.
La ejecución de las obras de adecuación estará a cargo del municipio solicitante. La normativa también permite que la comuna propicie la conformación de un Consorcio Mixto de Usuarios de Aguas Públicas, integrado por el municipio y los beneficiarios directos de la obra.
Asimismo, los municipios serán responsables de la operación y mantenimiento de las obras aprobadas. Para ello deberán presentar un programa con las acciones previstas para garantizar su funcionamiento.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos señalaron que el objetivo es poner en valor obras que, con modificaciones menores, pueden mejorar el funcionamiento hidráulico a escala local y contribuir a una gestión más eficiente de los excedentes hídricos.
La iniciativa será implementada inicialmente en las subregiones A2, A3 y B3 de la Cuenca del Río Salado, aunque la resolución anticipa que el esquema podría extenderse posteriormente a la totalidad de esa cuenca y a otras cuencas de la provincia de Buenos Aires.
La implementación estará articulada entre la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica, los municipios y los Comités de Cuenca, en línea con la política de reactivación de estos últimos impulsada por la Provincia como espacios de coordinación y cogestión del recurso hídrico.