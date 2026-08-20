La ruta del dinero: las financieras que aparecen en el escándalo Mangini
Informes fiscales y policiales detectaron operaciones millonarias de uno de los detenidos en distintas plataformas financieras y de criptomonedas. Las conexiones con Sur Finanzas abrieron una nueva línea para investigar el circuito de fondos detrás del fraude.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La investigación por el uso de datos biométricos de personas vulnerables para abrir billeteras virtuales sumó un nuevo capítulo: uno de los detenidos también está imputado en la causa Sur Finanzas. QBIT Capitals, LB Finanzas y HAZ PAGOS aparecen en los informes que analizan los movimientos millonarios.
La investigación por el presunto fraude y lavado de unos $27.000 millones a partir del uso de datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad abrió una nueva línea de análisis sobre el circuito financiero utilizado por la organización. Entre los nombres que aparecen en el expediente figura Ignacio Marchioni, quien también está imputado en la causa Sur Finanzas.
El caso tiene como principal acusada a Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público Fiscal bonaerense que habría utilizado su acceso a información de personas bajo supervisión judicial para captar posibles “mulas financieras”. Según la hipótesis de la fiscal Betina Lacki, a cambio de unos $80.000, las víctimas entregaban sus datos, fotografías y registros biométricos, incluido el escaneo del iris, que luego eran utilizados para abrir cuentas en billeteras virtuales.
A partir de esas cuentas, la organización habría recibido, transferido y fragmentado fondos de presunto origen ilícito. La pesquisa calcula que el circuito movilizó alrededor de $27.000 millones. Entre las plataformas utilizadas aparecen Ualá, Mercado Pago y PayPal.
Pero el expediente tomó otra dimensión cuando los investigadores detectaron que uno de los presuntos operadores financieros de la organización ya aparecía en otra investigación de alto impacto: la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA que es investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta.
Marchioni, de 32 años, fue detenido durante los operativos realizados en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. En la causa Mangini aparece señalado como uno de los financistas encargados de recibir y mover el dinero que ingresaba al circuito.
El dato adquiere relevancia porque Marchioni ya se encuentra imputado en el expediente Sur Finanzas, donde tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. Allí es investigado por su presunta participación como intermediario en operaciones financieras y con criptomonedas.
La causa federal investiga a Sur Finanzas por una operatoria que, según la fiscalía, se extendió entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movilizó más de US$108 millones a través de 16 clubes de fútbol.
Ahora, los investigadores buscan determinar si las conexiones financieras de Marchioni permiten establecer un puente entre aquella estructura y el circuito de dinero que aparece en la causa que tramita en La Plata.
Uno de los nombres que aparece en los informes incorporados al expediente es QBIT Capitals, una firma vinculada al mercado de criptomonedas.
De acuerdo con información de ARCA y de la Policía Federal incorporada a la investigación, se detectaron movimientos por alrededor de $87.000 millones a través de billeteras relacionadas con Sur Finanzas PSP y QBIT Capitals.
El dato no implica, por sí mismo, que la empresa esté imputada en la causa. La Justicia analiza las operaciones y los vínculos entre las cuentas para determinar si fueron utilizadas como parte del circuito financiero investigado.
LB Finanzas y cientos de operaciones
Otra plataforma que aparece en la documentación es LB Finanzas, una fintech que anteriormente estuvo relacionada con Let’s Bit. Los investigadores reconstruyeron allí una parte de la operatoria de Marchioni. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 se habrían realizado 849 operaciones externas exitosas con 569 CUIT diferentes.
Los ingresos provenientes de terceros habrían alcanzado los $266,3 millones, mientras que los egresos superaron los $749,9 millones. La plataforma lo había categorizado como “arbitrajista” y sus cuentas terminaron inmovilizadas.
HAZ PAGOS y un movimiento de más de $27.000 millones
El movimiento que más llamó la atención de los investigadores aparece en HAZ PAGOS.
Entre julio y octubre de 2025, Marchioni registró créditos por $13.574.944.078,14 y débitos por $13.574.944.075,14. En total, el flujo bruto superó los $27.149 millones, con una diferencia de apenas tres pesos entre ambos movimientos.
La plataforma finalmente bloqueó y suspendió su operatoria luego de detectar un incremento del riesgo asociado a la investigación sobre Sur Finanzas. El dato fue incorporado a un informe del Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal que forma parte del expediente.
Una trama financiera que sigue bajo investigación
Además de QBIT Capitals, LB Finanzas y HAZ PAGOS, la documentación menciona operaciones o justificaciones de fondos ante REBA Compañía Financiera. A su vez, las cuentas abiertas con los datos de las personas captadas habrían utilizado distintas billeteras digitales para ingresar y dispersar el dinero.
La fiscalía investiga si estas plataformas funcionaron como distintos puntos de un mismo circuito o si se trató de operaciones independientes que confluyeron en manos de los presuntos financistas.
Por eso, la situación procesal no es la misma para todas las empresas mencionadas. La aparición de una firma en los informes financieros de la causa no implica que esté imputada ni que la Justicia haya determinado su participación en las maniobras.
El punto de conexión más concreto, por ahora, es Marchioni: un operador que aparece en el expediente por los $27.000 millones vinculados al uso de identidades de personas vulnerables y que, al mismo tiempo, figura imputado en la causa federal que investiga a Sur Finanzas.