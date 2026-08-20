Kicillof profundiza su armado federal y empieza a cosechar respaldo nacional
Tras su visita a Chaco y el recorrido por distintas provincias, el gobernador recibió en La Plata a dirigentes de diferentes puntos del país que participaron del seminario “Peronismo x Peronistas”. En ese marco, crecen las voces que lo ubican como una alternativa para el peronismo de cara a 2027.
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Axel Kicillof comenzó a darle una dimensión cada vez más nacional a su agenda política. Luego de su reciente visita a Chaco y de sus recorridas por distintas provincias, el gobernador bonaerense y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reunió este jueves en La Plata a dirigentes y referentes de distintos puntos del país en el marco del seminario “Peronismo x Peronistas”.
La actividad fue presentada como una jornada de formación, debate y reflexión política, pero también funcionó como una nueva fotografía del armado que Kicillof busca consolidar más allá de las fronteras bonaerenses. La presencia de dirigentes del interior volvió a poner sobre la mesa una discusión que comienza a ganar volumen dentro del peronismo: la posibilidad de que el gobernador sea una de las alternativas para disputar la Presidencia en 2027.
Entre los participantes estuvo Darío Martínez, diputado provincial de Neuquén, quien integró el panel sobre “Estrategias generales de desarrollo económico e inserción global”, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.
En diálogo con La Tecla, Martínez destacó el rumbo que plantea Kicillof y vinculó esa construcción con la necesidad de elaborar una propuesta nacional. “acompañamos a Axel en esta idea de poner la Argentina a producir, porque la verdadera salida es más producción, más trabajo, e incorporar valor agregado a lo que hacemos”, señaló.
En la misma línea, planteó la necesidad de discutir un modelo alternativo al rumbo económico del Gobierno nacional. “Se trata un poco de repensar esa Argentina, no esta Argentina financiera de la entrega, sino una Argentina de ponerla a hacer, con todo saber, por los trabajadores que lleguen a fin de mes y un pueblo mucho más feliz, de eso se trata”, indicó.
El dirigente neuquino también puso el foco en la situación que atraviesa el peronismo frente a una sociedad golpeada por la situación económica. “La gente no llega a fin de mes, se endeudan en estas aplicaciones. Esos son los problemas que hoy nos preocupa y les preocupa al peronismo. Y la salida no está desde una propuesta parcial, sino de un plan de gobierno, porque la política metió a la gente en esa forma a endeudarse”, lanzó.
A partir de ese diagnóstico, Martínez fue más allá y ubicó directamente a Kicillof dentro de la discusión por el liderazgo nacional. Entonces, sostuvo que “por eso habrá que crear un nuevo programa, un nuevo plan, y creo que el futuro es un cuadro como Axel, pero además con ideas que tengan y que incluyan a todos los argentinos”.
Y fue todavía más explícito al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial: “Yo creo que es el candidato peronista con más votos, así que, porque vamos a andar inventando otra cosa”.
La presencia de referentes del interior no fue un dato menor para una construcción política que todavía se encuentra en desarrollo. Entre quienes participaron del encuentro estuvo Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes, quien integró el panel “Relación Estado nacional, provincias y municipios”, junto al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y los jefes comunales de La Quiaca, Dante Velázquez, y de Reconquista, Enry Vallejos.
Barrionuevo definió el encuentro como parte de una construcción política con horizonte nacional. “La verdad que es muy importante, sobre todo por una forma de construir este proyecto nacional que se va a poner en debate el año que viene ante toda la ciudadanía. Este es un momento de construcción política y que esa construcción se haga desde el territorio hacia arriba para nosotros es muy importante”, aseguró.
El correntino también remarcó la importancia de incorporar la mirada de las provincias al armado. A su vez, consideró que “me parece que el sentido de nación, el sentido de patria y esta convocatoria para que se haga con la visión del interior del país es muy importante”.
En ese sentido, recordó la visita de Kicillof a Corrientes y destacó que su recorrido provincial no se limite a las capitales. “Tuvimos ya la suerte en el marco del armado político de que Axel esté presente en Corrientes con esta mirada también de él de cada provincia que visita va a alguna localidad al interior y no simplemente quedarse en las capitales donde por allí están las grandes estridencias”, manifestó.
Para Barrionuevo, esa estrategia forma parte de una construcción que pretende sumar a intendentes y dirigentes provinciales. “También este armado tiene que ver con esto, con la construcción con los intendentes, con dirigentes de toda la provincia, entendiendo también que hay compañeros que todavía no tienen una definición tomada, pero la inmensa mayoría del peronismo está encolumnado en lo que entendemos hace falta para la Argentina”, aseveró.
El senador correntino también habló de la construcción de un liderazgo propio alrededor del mandatario bonaerense. Entonces, remarcó: “Me parece que Axel lo que ha construido y está construyendo y es justamente ese poder propio en base a su capacidad, a su experiencia como ministro, pero también dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y sobre todo esa capacidad humana de convocarnos a todos, de construir entre todo este espacio”.
La agenda de Kicillof en el interior también aparece atravesada por una búsqueda de diálogo institucional con gobernadores de distintos signos políticos. Barrionuevo destacó especialmente el encuentro que el mandatario bonaerense mantuvo con el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, durante su visita a esa provincia. “Evidentemente tuvieron una muy buena reunión en Corrientes más allá de la cuestión electoral. Fue muy bien tomado que Axel vaya y esté reunido con el gobernador, más allá de que existan diferencias o no, pero en definitiva que la institucionalidad se respete, porque Axel justamente lo que muestra es esto, el respeto también hacia sus pares y una mirada de cuando hablamos de construcción federal, no es solamente entre los que pensamos lo mismo, sino también con lo que piensan distinto”, contó.
La referencia a Corrientes también deja planteado uno de los desafíos que enfrenta el peronismo fuera de la provincia de Buenos Aires. Barrionuevo sostuvo que el gobierno provincial deberá definir cómo se posicionará ante una futura elección nacional y recordó que la experiencia de Provincias Unidas no alcanzó los resultados esperados.
“Después el gobierno provincial tiene un desafío por delante y tiene que ver con cómo se va a plantar ante una elección nacional sin un candidato propio. Bueno, esa definición la va a tener que llevar adelante. lo que hicieron en las últimas elecciones nacionales, que fue con Provincias Unidas, no tuvo el éxito que buscaban Y evidentemente es algo de lo que habrán tomado nota”, expresó.
La actividad en La Plata reunió además a la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak; el dirigente Julio Pereyra; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.
El movimiento muestra que la discusión sobre Kicillof ya no queda circunscripta al peronismo bonaerense. Mientras el gobernador profundiza sus contactos con dirigentes, intendentes y referentes de otras provincias, desde distintos sectores del interior empiezan a aparecer señales de respaldo a una eventual proyección nacional.