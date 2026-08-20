Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2026 HACIA 2027

Kicillof profundiza su armado federal y empieza a cosechar respaldo nacional

Tras su visita a Chaco y el recorrido por distintas provincias, el gobernador recibió en La Plata a dirigentes de diferentes puntos del país que participaron del seminario “Peronismo x Peronistas”. En ese marco, crecen las voces que lo ubican como una alternativa para el peronismo de cara a 2027.

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