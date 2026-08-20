"Nuestra tarea es construir una alternativa política", exclamó Kicillof en el cónclave del PJ

La Tecla
Todos los derechos reservados
Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional, sin embargo ese potencial está siendo dilapidado por las políticas de Milei.— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 20, 2026
Frente a ese panorama, los militantes tenemos la… pic.twitter.com/TBedPmZ6gH
El gobernador bonaerense Axel Kicillof planteó que la Argentina atraviesa un escenario de cambios tecnológicos y geopolíticos que obliga a discutir qué bienes producirá el país, cómo se insertará en las cadenas globales de valor y, especialmente, quién se apropiará de las riquezas generadas.
Durante su exposición, Kicillof puso el foco en los recursos naturales estratégicos y reclamó definir “para quién” y “a cambio de qué” se explotan. En ese marco, llamó a debatir cuáles serán los aliados estratégicos de la Argentina ante la creciente disputa entre Estados Unidos y China y reivindicó la integración regional y la unidad latinoamericana.
El mandatario bonaerense también cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno de Javier Milei. “¿Nos vamos a convertir en esclavos de algún país extranjero?”, preguntó, y rechazó que la Argentina se ponga “a disposición de estrategias que no son las nuestras”. También cuestionó la posibilidad de involucrarse en conflictos internacionales y sostuvo que el país debe definir una posición propia.
Kicillof destacó, además, las capacidades argentinas frente al avance de las nuevas tecnologías. Mencionó los recursos naturales, el sistema universitario, la industria nacional y organismos como el CONICET, el INTA y el INTI como activos estratégicos para afrontar la transformación productiva.
En otro tramo, lanzó duras críticas contra la política económica de Milei y sostuvo que el programa libertario “no tiene nada de nuevo”. Lo definió como “un episodio más de la aplicación del programa económico convencional” y lo comparó con las políticas implementadas durante los años noventa y con el gobierno de Mauricio Macri.
El gobernador también cuestionó el deterioro del sistema científico y universitario. Relató el caso de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde, según contó, se producen renuncias de docentes e investigadores especializados en nuevas tecnologías. También denunció la pérdida de becas doctorales del CONICET.
Finalmente, extendió su crítica al estado de la infraestructura pública. Kicillof sostuvo que la falta de inversión en rutas y otras obras básicas no representa un ahorro, sino un “despilfarro”, porque el deterioro termina obligando a realizar reparaciones mucho más costosas. “No poner plata para mantener, para sostener la infraestructura social básica, nos dicen que es un ahorro. Es un despilfarro”, afirmó.