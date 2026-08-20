"Nuestra tarea es construir una alternativa política", exclamó Kicillof en el cónclave del PJ

El gobernador bonaerense y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en La Plata el seminario “Peronismo x Peronistas”, una jornada de formación, debate y reflexión política que reúne a dirigentes bonaerenses y referentes de distintos puntos del país.



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La actividad se desarrolla en la sede del PJ platense, donde el mandatario tuvo a su cargo el inicio de la jornada, que propone discutir el presente y el futuro del peronismo frente al escenario político nacional y la necesidad de construir una propuesta con perspectiva federal.



El encuentro está organizado en torno a distintos ejes: peronismo y actualidad, federalismo, producción y trabajo, soberanía, rol del Estado, organización política y desarrollo nacional. A lo largo de la jornada se desarrollarán siete paneles y el cierre está previsto para las 15.



Cerca del mediodía se inició el primer panal sobre "Estrategias de desarrollo económico e inserción global", con la presencia del diputado provincial de Neuquén y ex secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y los ministros provinciales Gabriel Katopodis, de Infraestructura, y Silvina Batakis, de Hábitat y Desarrollo Urbano.



La foto política del encuentro también tiene peso propio. Junto a Kicillof participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak; el dirigente Julio Pereyra; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, entre otros dirigentes. También participa el vicegobernador de Jujuy.





Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional, sin embargo ese potencial está siendo dilapidado por las políticas de Milei.



Frente a ese panorama, los militantes tenemos la… pic.twitter.com/TBedPmZ6gH — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 20, 2026

El gobernador bonaerense Axel Kicillof planteó que la Argentina atraviesa un escenario de cambios tecnológicos y geopolíticos que obliga a discutir qué bienes producirá el país, cómo se insertará en las cadenas globales de valor y, especialmente, quién se apropiará de las riquezas generadas.



Durante su exposición, Kicillof puso el foco en los recursos naturales estratégicos y reclamó definir “para quién” y “a cambio de qué” se explotan. En ese marco, llamó a debatir cuáles serán los aliados estratégicos de la Argentina ante la creciente disputa entre Estados Unidos y China y reivindicó la integración regional y la unidad latinoamericana.



El mandatario bonaerense también cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno de Javier Milei. “¿Nos vamos a convertir en esclavos de algún país extranjero?”, preguntó, y rechazó que la Argentina se ponga “a disposición de estrategias que no son las nuestras”. También cuestionó la posibilidad de involucrarse en conflictos internacionales y sostuvo que el país debe definir una posición propia.



Kicillof destacó, además, las capacidades argentinas frente al avance de las nuevas tecnologías. Mencionó los recursos naturales, el sistema universitario, la industria nacional y organismos como el CONICET, el INTA y el INTI como activos estratégicos para afrontar la transformación productiva.



En otro tramo, lanzó duras críticas contra la política económica de Milei y sostuvo que el programa libertario “no tiene nada de nuevo”. Lo definió como “un episodio más de la aplicación del programa económico convencional” y lo comparó con las políticas implementadas durante los años noventa y con el gobierno de Mauricio Macri.



El gobernador también cuestionó el deterioro del sistema científico y universitario. Relató el caso de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde, según contó, se producen renuncias de docentes e investigadores especializados en nuevas tecnologías. También denunció la pérdida de becas doctorales del CONICET.



Finalmente, extendió su crítica al estado de la infraestructura pública. Kicillof sostuvo que la falta de inversión en rutas y otras obras básicas no representa un ahorro, sino un “despilfarro”, porque el deterioro termina obligando a realizar reparaciones mucho más costosas. “No poner plata para mantener, para sostener la infraestructura social básica, nos dicen que es un ahorro. Es un despilfarro”, afirmó.