Una larga discusión: “Todos los distritos son deficitarios con respecto al IOMA”
El ministro de Salud carga duro contra la gestión Milei, a la que acusa de “tener al racismo y la xenofobia como uno de sus pilares”. Le responde a los intendentes por el IOMA y es optimista respecto a la unidad del peronismo
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Siempre el mate como compañero de oficina, una computadora donde revisa con entusiasmo la cobertura de residencias que está en pleno proceso, y un despacho cuidado como un quirófano con muchos cuadros: de Perón, de Eva, de Néstor, de Cristina y de Axel. Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sigue siendo parte de La Cámpora, pero resalta las virtudes de Kicillof, espera que el peronismo se ordene y llegue unido como opción de gobierno para 2027, alienta la proliferación de candidatos y no ahorra munición a la hora de atacar las políticas de Javier Milei.
-¿Qué pasa con IOMA?
-Pasa algo muy parecido a lo que pasa con el ministerio. El IOMA, desde 2024-25 tiene 37 % más en atenciones y prácticas, 30 % más en medicamentos de alto costo. Eso es porque hay mucha gente que tiene doble cobertura, que tiene IOMA y PAMI, o IOMA y una prepaga. El PAMI ya no da medicamentos, entonces se volcaron al IOMA. El PAMI paga el día de internación la mitad de lo que está pagando IOMA. Mucha gente que antes hacía cosas a través de otro tipo de cobertura, hoy vuelca todo al IOMA.
-Pero los afiliados son siempre más o menos los mismos.
-Sí. El problema es la doble cobertura, que es muy significativa en nuestro sistema. Estamos hablando de seis mil millones de pesos más por mes que está gastando el IOMA de lo que gastaba antes, por ese traslado de la doble cobertura.
-Hay mucha queja de los intendentes por los atrasos con los hospitales municipales. ¿Les pasa lo mismo que a ustedes con las otras obras sociales?
-Sí, pero hay una diferencia, que es un problema también de la época. Si bien se rige la lógica de la solidaridad, los municipios son muy deficitarios. Los salarios municipales son bajos, es cierto, y cuando la cosa se puso más difícil, los aumentos que se dieron no fueron al básico, sino que dieron algún plus por afuera y eso desfinanció mucho al IOMA. Todos los distritos son deficitarios con respecto al IOMA. Y se lo empecé a decir a los intendentes: “loco, córtenla, porque el hospital municipal que ustedes dicen que yo no estoy pagando y les debo 100 millones, por mes me produce 200 millones de déficit para el IOMA”. Porque, al mismo tiempo, te pago la prótesis, el medicamento de alto costo. IOMA tiene la potestad de decir “para poder adherirte tenés que pagar el costo de la cápita”, y si hiciera eso tendrían que pagar 200 millones por mes y se les pagaría la mitad. Si a mí me aumenta todo y me reducís lo que pagás desde el municipio, obviamente no voy a dejar de pagar a la clínica que vive de lo que yo le estoy dando, pero el municipio no vive de eso. El distrito también recibe coparticipación por la atención de esa persona en el hospital. Y no es que no le pagamos nada. No le pagamos de la manera que nos gustaría, porque la manta es corta, y es corta porque los municipios son deficitarios, entre otras cosas. Son deficitarios en seis mil millones por mes, casi igual a los 6 mil millones que nos está costando el traslado de la doble cobertura.
-¿Por eso dijiste que se hace política con IOMA?
-Yo se los expliqué. Lo saben, lo entienden, lo escuchan, se dan vuelta y hacen política con esto. Sabés cuál es el principal problema con el IOMA, que nos pasa más en el interior, es el cobro indebido, la plata arriba que cobran los médicos, que a veces en los ambulatorios está aceptado como copago. Eso está regulado, hay copago que es de hasta un valor relativamente manejable, digamos, que nunca es tan alto. Hoy están cobrando mucho más por arriba. Eso no es legal y se transforma en una barrera de acceso que hace que la gente termine en el hospital público.