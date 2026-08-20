Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2026 NOTA DE TAPA

Una larga discusión: “Todos los distritos son deficitarios con respecto al IOMA”

El ministro de Salud carga duro contra la gestión Milei, a la que acusa de “tener al racismo y la xenofobia como uno de sus pilares”. Le responde a los intendentes por el IOMA y es optimista respecto a la unidad del peronismo

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